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Трамп может предложить Маску место в своей администрации в случае победы - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Трамп может предложить Маску место в своей администрации в случае победы
Трамп может предложить Маску место в своей администрации в случае победы - 20.08.2024, ПРАЙМ
Трамп может предложить Маску место в своей администрации в случае победы
Кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканцев Дональд Трамп предложит бизнесмену и миллиардеру Илону Маску должность в президентском кабинете или... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T05:23+0300
2024-08-20T05:23+0300
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дональд трамп
илон маск
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканцев Дональд Трамп предложит бизнесмену и миллиардеру Илону Маску должность в президентском кабинете или позицию консультанта, если победит на предстоящих выборах, передает Reuters, которому Трамп дал интервью. "Трамп также сказал, что в случае победы на выборах он предложит... Илону Маску место в кабинете или позицию консультанта, "если тот согласится", - пишет агентство. Также Трамп резко раскритиковал Google в связи с решением суда в Вашингтоне относительно того, что компания намеренно действовала в качестве монополиста на рынке интернет-поисковиков, нарушив антимонопольное законодательство. Трамп сравнил Google с "диким Западом". По его мнению, компании "придется заплатить высокую цену". Он не стал давать комментариев по вопросу того, нужно ли принудительно разделить Google. Маск до этого провел интервью Трампом на площадке Spaces в социальной сети Х, а в июле он опубликовал в X заявление о поддержке Трампа в гонке за президентское кресло. Выборы президента пройдут 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис. Ей предстоит получить формальную номинацию от партии в ходе конвенции в Чикаго.
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сша, дональд трамп, илон маск
США, Дональд Трамп, Илон Маск
05:23 20.08.2024
 
Трамп может предложить Маску место в своей администрации в случае победы

Трамп заявил, что предложит Маску место в администрации при победе на выборах

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканцев Дональд Трамп предложит бизнесмену и миллиардеру Илону Маску должность в президентском кабинете или позицию консультанта, если победит на предстоящих выборах, передает Reuters, которому Трамп дал интервью.
"Трамп также сказал, что в случае победы на выборах он предложит... Илону Маску место в кабинете или позицию консультанта, "если тот согласится", - пишет агентство.
Также Трамп резко раскритиковал Google в связи с решением суда в Вашингтоне относительно того, что компания намеренно действовала в качестве монополиста на рынке интернет-поисковиков, нарушив антимонопольное законодательство.
Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
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17 августа, 20:36
Трамп сравнил Google с "диким Западом". По его мнению, компании "придется заплатить высокую цену". Он не стал давать комментариев по вопросу того, нужно ли принудительно разделить Google.
Маск до этого провел интервью Трампом на площадке Spaces в социальной сети Х, а в июле он опубликовал в X заявление о поддержке Трампа в гонке за президентское кресло.
Выборы президента пройдут 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис. Ей предстоит получить формальную номинацию от партии в ходе конвенции в Чикаго.
 
СШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
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