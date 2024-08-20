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"Готов служить". Маск отреагировал на необычное предложение Трампа
"Готов служить". Маск отреагировал на необычное предложение Трампа - 20.08.2024, ПРАЙМ
"Готов служить". Маск отреагировал на необычное предложение Трампа
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что он готов занять место в правительстве США. Об этом он написал в социальной сети Х. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T09:46+0300
2024-08-20T09:46+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что он готов занять место в правительстве США. Об этом он написал в социальной сети Х.Ранее сообщалось, что Маск получил предложение стать членом администрации или консультантом в случае возвращения экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом."Я готов служить", - написал бизнесмен.Кроме того, Маск разместил изображение, где он занимает место за трибуной с подписью "Департамент эффективности правительства". Сокращение от названия департамента "Doge" отсылает к популярному интернет-мему с улыбающейся собакой.Ранее предприниматель уже провел интервью с бывшим президентом Дональдом Трампом и поддержал его в президентской гонке. Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября, а кандидатами от республиканцев и демократов назначены Дональд Трамп и Камала Харрис соответственно.
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сша, дональд трамп, илон маск
Политика, США, Дональд Трамп, Илон Маск
"Готов служить". Маск отреагировал на необычное предложение Трампа
Маск заявил, что готов работать в кабинете Трампа, если тот выиграет выборы
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ.
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что он готов занять место в правительстве США. Об этом он написал
в социальной сети Х.
Ранее сообщалось, что Маск получил предложение стать членом администрации или консультантом в случае возвращения экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом.
"Я готов служить", - написал бизнесмен.
Кроме того, Маск разместил изображение, где он занимает место за трибуной с подписью "Департамент эффективности правительства". Сокращение от названия департамента "Doge" отсылает к популярному интернет-мему с улыбающейся собакой.
Ранее предприниматель уже провел интервью с бывшим президентом Дональдом Трампом и поддержал его в президентской гонке. Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября, а кандидатами от республиканцев и демократов назначены Дональд Трамп и Камала Харрис соответственно.
Трамп может предложить Маску место в своей администрации в случае победы