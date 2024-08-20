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"Готов служить". Маск отреагировал на необычное предложение Трампа

"Готов служить". Маск отреагировал на необычное предложение Трампа - 20.08.2024, ПРАЙМ

"Готов служить". Маск отреагировал на необычное предложение Трампа

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что он готов занять место в правительстве США. Об этом он написал в социальной сети Х. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T09:46+0300

2024-08-20T09:46+0300

2024-08-20T09:46+0300

политика

сша

дональд трамп

илон маск

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что он готов занять место в правительстве США. Об этом он написал в социальной сети Х.Ранее сообщалось, что Маск получил предложение стать членом администрации или консультантом в случае возвращения экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом."Я готов служить", - написал бизнесмен.Кроме того, Маск разместил изображение, где он занимает место за трибуной с подписью "Департамент эффективности правительства". Сокращение от названия департамента "Doge" отсылает к популярному интернет-мему с улыбающейся собакой.Ранее предприниматель уже провел интервью с бывшим президентом Дональдом Трампом и поддержал его в президентской гонке. Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября, а кандидатами от республиканцев и демократов назначены Дональд Трамп и Камала Харрис соответственно.

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сша, дональд трамп, илон маск