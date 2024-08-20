https://1prime.ru/20240820/miratorg-851016608.html

У российских фармацевтических компаний появился новый поставщик желатина

У российских фармацевтических компаний появился новый поставщик желатина - 20.08.2024, ПРАЙМ

У российских фармацевтических компаний появился новый поставщик желатина

Компания "Мираторг" начал поставлять желатин российским фармацевтическим компаниям, сообщает компания. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T17:55+0300

2024-08-20T17:55+0300

2024-08-20T17:55+0300

россия

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Компания "Мираторг" начал поставлять желатин российским фармацевтическим компаниям, сообщает компания. "Компания "Мираторг" начала реализацию желатина ключевым фармацевтическим компаниям страны. Первые отгрузки производителям лекарственных препаратов с современного специализированного завода в Курской области состоялись в августе текущего года", - говорится в сообщении. Отмечается, что завод глубокой переработки побочной продукции животного происхождения в Курской области - единственное на сегодняшний день в стране предприятие, выпускающее незаменимый в фармацевтической промышленности желатин. Компания "Мираторг" инвестировала в этот проект более 4 миллиардов рублей. Завод стал первым индустриальным производством полного цикла в России из полностью отечественного сырья, в качестве которого используются свиные шкуры, поступающие из крупнейшей в Европе роботизированной мясохладобойни "Мираторга" мощностью 4,5 миллиона голов в год, отмечают в компании. На предприятии действует большая установка фильтрации желатина с высокой производительностью: она совмещает сразу две функции - ультрафильтрацию и диафильтрацию, что позволяет достигать не только максимальной степени очистки от мельчайших органических частиц и низкомолекулярных балластных примесей, но и обеспечивает стабильную концентрацию сухих веществ на протяжении всего процесса обработки раствора желатина. Все технологические параметры отслеживают в непрерывном режиме. "В августе состоялись первые отгрузки желатина российским фармацевтическим компаниям для дальнейшего производства лекарственных капсул. Ранее этот продукт полностью импортировался в страну из Бразилии, Китая и других стран. Обеспеченность собственным сырьем, современное высокотехнологичное оборудование и полный цикл производства позволяют соблюдать высокие стандарты качества продукта на всех этапах, что является непременным условием сотрудничества с фармацевтической отраслью", - прокомментировали в пресс-службе компании.

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