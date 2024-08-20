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Мишустин отметил прогресс России в секторе создания электромобилей
Мишустин отметил прогресс России в секторе создания электромобилей - 20.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин отметил прогресс России в секторе создания электромобилей
Россия имеет быстрый прогресс в секторе создания электромобилей и одновременно совершенствует автономные технологии управления, заявил глава правительства РФ... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T16:01+0300
2024-08-20T16:01+0300
2024-08-20T16:01+0300
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия имеет быстрый прогресс в секторе создания электромобилей и одновременно совершенствует автономные технологии управления, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Быстрый прогресс отмечается в секторе создания электромобилей. Одновременно совершенствуются автономные технологии управления", - сказал Мишустин во вторник на стратегической сессии по нацпроекту "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". Он отметил, что такие инициативы будут способствовать снижению выбросов опасных загрязняющих веществ в городах. "В соответствии с национальной целью "Экологическое благополучие" их объем к 2036 году необходимо сократить в два раза", - добавил Мишустин. В России занимаются несколькими проектами по выпуску электромобилей. В частности, есть завод "Моторинвеста" - первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. Выпускает электромобили и завод "Москивч". На его же площадке планируется в 2025 году организовать серийное производство российского электромобиля "Атом". "АвтоВАЗ" в декабре 2023 года запустил производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus.
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россия, михаил мишустин
Мишустин отметил прогресс России в секторе создания электромобилей
Мишустин отметил быстрый прогресс России в секторе создания электромобилей
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия имеет быстрый прогресс в секторе создания электромобилей и одновременно совершенствует автономные технологии управления, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Быстрый прогресс отмечается в секторе создания электромобилей. Одновременно совершенствуются автономные технологии управления", - сказал Мишустин во вторник на стратегической сессии по нацпроекту "Промышленное обеспечение транспортной мобильности".
Он отметил, что такие инициативы будут способствовать снижению выбросов опасных загрязняющих веществ в городах. "В соответствии с национальной целью "Экологическое благополучие" их объем к 2036 году необходимо сократить в два раза", - добавил Мишустин.
В России занимаются несколькими проектами по выпуску электромобилей. В частности, есть завод "Моторинвеста" - первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. Выпускает электромобили и завод "Москивч". На его же площадке планируется в 2025 году организовать серийное производство российского электромобиля "Атом". "АвтоВАЗ" в декабре 2023 года запустил производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus.