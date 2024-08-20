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В Мосбирже раскрыли, что сдерживает высокая ставка ЦБ

В Мосбирже раскрыли, что сдерживает высокая ставка ЦБ - 20.08.2024, ПРАЙМ

В Мосбирже раскрыли, что сдерживает высокая ставка ЦБ

Московская биржа в условиях высокой ключевой ставки Центробанка не ожидает существенного роста объемов первичного размещения акций (IPO) в стране: баланс... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T08:30+0300

2024-08-20T08:30+0300

2024-08-20T08:33+0300

россия

мосбиржа

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ставка банка россии

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Московская биржа в условиях высокой ключевой ставки Центробанка не ожидает существенного роста объемов первичного размещения акций (IPO) в стране: баланс останется на размещениях от трех до десяти миллиардов рублей, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. "Одним из факторов бума рынка IPO были низкие процентные ставки, когда люди пошли из депозитов на поиск более высокой доходности. Сейчас же, когда у нас высокая ключевая ставка и банки предлагают чуть ли не 20%, кажется, что это easy money (лёгкие деньги - ред.) и можно туда идти. И это нормальное цикличное развитие любого рынка. Поэтому какие-то розничные инвесторы останутся в рынке, какие-то могут уйти", - считает она. "Сейчас рынок сложный, высокая ключевая ставка, конечно же, влияет на динамику рынка акций и на поведение инвесторов. И, конечно, у инвесторов есть очень большое желание уйти и пересидеть в инструментах с высокой ставкой", - отметила Логинова. Вместе с тем, на последних сделках биржа стала замечать увеличивающийся спрос на акции со стороны институциональных инвесторов. "Они также следят за ставками, могут часть своих активов держать в инструментах денежного рынка или депозитах. Но они имеют более долгосрочный взгляд, и поддерживают сделки там, где спрос физических лиц на фоне давления высоких ставок на денежном рынке может давить на их спрос на IPO", - сказала она. Как отметила Логинова, за первые семь месяцев года на Мосбирже остоялось десять первичных (IPO) и три вторичных (SPO) публичных размещения акций на общую сумму 79 миллиардов рублей. По ее словам, на горизонте трех ближайших лет на IPO на площадке могут выйти десятки компаний."Интерес к IPO есть, а вот кто из компаний и когда конкретно будет выходить, мы будем видеть по их действиям: по подаче проспекта ценных бумаг на регистрацию в Банк России или когда они уже придут к нам. Любая компания, которая собирается на IPO, проходит "deal review" на бирже - мы ее предметно изучаем и анализируем, прежде чем принимать решение о листинге", - рассказала Логинова.Полный текст интервью читайте в 10.00 мск на сайте ria.ru.

https://1prime.ru/20240819/mosbirzha-850977539.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, ipo, ставка банка россии