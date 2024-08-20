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Мосбиржа назвала компании, которые наиболее заинтересованы в выходе на IPO

Мосбиржа назвала компании, которые наиболее заинтересованы в выходе на IPO - 20.08.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа назвала компании, которые наиболее заинтересованы в выходе на IPO

Российские IT-компании проявляют наибольший интерес к выходу на IPO - у инвесторов особый интерес к этой отрасли, рассказала в интервью РИА Новости директор... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T08:50+0300

2024-08-20T08:50+0300

2024-08-20T08:50+0300

россия

мосбиржа

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российские IT-компании проявляют наибольший интерес к выходу на IPO - у инвесторов особый интерес к этой отрасли, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. "Больше всего интереса к выходу на IPO, конечно, у IT-компаний. И, наверное, это можно понять, потому что у инвесторов есть особый интерес к этой отрасли. IT-компании первыми получают выгоду от импортозамещения, и, соответственно, могут продемонстрировать достаточно высокие темпы роста. Дополнительный фактор привлекательности – достаточно хорошая рентабельность", - сказала она. "И плюс хайп – мы все хотим быть частью прогрессивной истории, а что может быть более прогрессивным в 21 веке, чем инвестиции в технологии? По совокупности факторов получается, что именно IT-компании сегодня максимально интересны инвесторам", - добавила она. На втором месте по интересу к IPO - компании роста, где драйвером может быть консолидация рынка, продолжает Логинова. "Они видят, что могут занять хорошую долю рынка, и им нужно в моменте привлечь много денег, чтобы через M&A купить компании, или быстро построить новый завод и увеличить предложение своей продукции на рынке. Или они сейчас видят точку роста рынка, и им нужны быстрые деньги, чтобы воспользоваться этой возможностью. Это компании из таких секторов, как ритейл, высокие технологии на стыке hardware и software", - говорит она. Недавно на рынок вышла фармацевтическая компания "Промомед", и не исключено, что за ней последуют другие сделки в этом сегменте. "Желательно видеть на рынке больше публичных компаний, чтобы у инвесторов была диверсификация. "Условно говоря, мне как инвестору нравится отрасль медицины, но я хочу понять, а кто в этой отрасли достоин моих денег. Когда у тебя одна компания торгуется, как говорится, выбор не большой, но когда торгуются 5-7 компаний – это более интересная история, и компании уже между собой конкурируют", - отметила она. В топе pipeline IPO на Московской бирже - IT, ритейл, фармкомпании и разного рода технологичные бизнесы, заключила Логинова. Полный текст интервью читайте в 10.00 мск на сайте ria.ru.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа