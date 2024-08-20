Никто не готов: все падает на исходе августа

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи потерял поддержку в области нижней границы диапазона 2800-2900 п., где он оставался с начала августа, что cпровоцировало повышение активности продавцов. В итоге индекс обновил многомесячные минимумы, снизившись в понедельник на 1,86% до 2775,64 п. Индекс РТС снизился на 2,56% до 976,5 п.На рынке ОФЗ возобновился рост доходности облигаций на фоне усиления инфляционных ожиданий. Медианная оценка ожидаемой инфляции на ближайшие два месяца выросла до 12,9%, что является самым высоким значением с начала года, следует из результатов опроса инФОМ. В результате участники рынка не исключают возможности повышения ключевой ставки на предстоящем заседании Банка России. Кроме того, наблюдаемая инфляция среди населения увеличилась с 14,2% в июле до 15% в августе.Возобновившееся на прошлой неделе восстановление нефтяных котировок оказалось непродолжительным. Котировки Brent вновь опустились ниже 80 долларов за баррель. Сокращение спроса на нефть в Китае продолжает оказывать давление на нефтяной рынок. Слабость спроса обусловлена как замедлением экономической активности, так и мерами по декарбонизации в транспортном секторе Китая, что ведет к сокращению потребления нефтепродуктов.Котировки золота закрепились на высоких уровнях немногим выше в $2500 за тройскую унцию. Поддержку котировкам золота оказывает усиление ожиданий инвесторов относительно возможного снижения ставки по федеральным фондам Федеральной резервной системой США (ФРС). Согласно опросу агентства Reuters, ожидается, что ФРС снизит процентные ставки на 25 б. п. на каждом из трех оставшихся заседаний в 2024 году.Сервис краткосрочной аренды "Делимобиль" опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 года. Повышение спроса на услуги каршеринга и эффективная бизнес-модель способствуют стремительному росту компании. Выручка увеличилась на 46%, достигнув 12,7 миллиарда рублей, а показатель EBITDA вырос на 10%, составив 2,9 миллиарда рублей. Тем не менее, чистая прибыль снизилась на 32% до 523 миллионов рублей. "Делимобиль" можно рассматривать в качестве компании роста, активно инвестирующей в свое развитие. Тем не менее надо учитывать высокий уровень долговой нагрузки компании и возможные неблагоприятные последствия от высоких процентных ставок, которые могут ограничить дальнейшие темпы роста.
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи потерял поддержку в области нижней границы диапазона 2800-2900 п., где он оставался с начала августа, что cпровоцировало повышение активности продавцов. В итоге индекс обновил многомесячные минимумы, снизившись в понедельник на 1,86% до 2775,64 п. Индекс РТС снизился на 2,56% до 976,5 п.
На рынке ОФЗ возобновился рост доходности облигаций на фоне усиления инфляционных ожиданий. Медианная оценка ожидаемой инфляции на ближайшие два месяца выросла до 12,9%, что является самым высоким значением с начала года, следует из результатов опроса инФОМ. В результате участники рынка не исключают возможности повышения ключевой ставки на предстоящем заседании Банка России. Кроме того, наблюдаемая инфляция среди населения увеличилась с 14,2% в июле до 15% в августе.
Возобновившееся на прошлой неделе восстановление нефтяных котировок оказалось непродолжительным. Котировки Brent вновь опустились ниже 80 долларов за баррель. Сокращение спроса на нефть в Китае продолжает оказывать давление на нефтяной рынок. Слабость спроса обусловлена как замедлением экономической активности, так и мерами по декарбонизации в транспортном секторе Китая, что ведет к сокращению потребления нефтепродуктов.
Котировки золота закрепились на высоких уровнях немногим выше в $2500 за тройскую унцию. Поддержку котировкам золота оказывает усиление ожиданий инвесторов относительно возможного снижения ставки по федеральным фондам Федеральной резервной системой США (ФРС). Согласно опросу агентства Reuters, ожидается, что ФРС снизит процентные ставки на 25 б. п. на каждом из трех оставшихся заседаний в 2024 году.
Сервис краткосрочной аренды "Делимобиль" опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 года. Повышение спроса на услуги каршеринга и эффективная бизнес-модель способствуют стремительному росту компании. Выручка увеличилась на 46%, достигнув 12,7 миллиарда рублей, а показатель EBITDA вырос на 10%, составив 2,9 миллиарда рублей. Тем не менее, чистая прибыль снизилась на 32% до 523 миллионов рублей. "Делимобиль" можно рассматривать в качестве компании роста, активно инвестирующей в свое развитие. Тем не менее надо учитывать высокий уровень долговой нагрузки компании и возможные неблагоприятные последствия от высоких процентных ставок, которые могут ограничить дальнейшие темпы роста.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.