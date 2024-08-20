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Мосбиржа раскрыла причины установления минимального порога free float

Мосбиржа раскрыла причины установления минимального порога free float - 20.08.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа раскрыла причины установления минимального порога free float

Установление минимального порога доли акций в свободном обращении (free float) необходимо для обеспечения ликвидности на рынке. Допуск к торгам крупных... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T09:49+0300

2024-08-20T09:49+0300

2024-08-20T09:59+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Установление минимального порога доли акций в свободном обращении (free float) необходимо для обеспечения ликвидности на рынке. Допуск к торгам крупных компаний, однако, может быть исключением, заявила директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. В мае текущего года глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о планах по введению минимального уровня free float для допуска компаний к организованным торгам."Минимальный уровень free float нужен для обеспечения ликвидности на рынке, чтобы эмитент имел в структуре своих акционеров достаточно репрезентативную долю миноритариев. Когда в капитале компании слишком низкий процент миноритариев, кажется, что компания может игнорировать мнение этого инвестора. Это общемировая история", - объяснила эксперт. Немаловажной деталью являются и возможности потенциального развития рынка. "У нас есть задача развивать рынок капитала и выводить на рынок не только малые и средние, но и крупные компании. Но при выходе крупной компании ее потенциальная рыночная капитализация может составить сотни миллиардов или триллион рублей, а с free float 10% ей надо будет размещать акции на 100 миллиардов рублей", - рассказала Логинова. Она также указала, что в такой ситуации можно будет рассмотреть снижение порога. Биржа, таким образом, будет стимулировать крупные компании выйти на рынок. Однако от минимального уровня free float невозможно отказаться, так как именно он позволяет отслеживать ликвидность и долю миноритарных акционеров.

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мосбиржа, акции, российский рынок акций, рынок акционерного капитала