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Мосбиржа заявила о намерении оспорить американские санкции
Мосбиржа заявила о намерении оспорить американские санкции - 20.08.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа заявила о намерении оспорить американские санкции
Москоская биржа заявила о намерении оспорить американские рестрикции, которые были наложены на нее в июне 2024 года, написал в Telegram-канале "Клуб защиты прав | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T16:41+0300
2024-08-20T16:41+0300
2024-08-20T16:41+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Москоская биржа заявила о намерении оспорить американские рестрикции, которые были наложены на нее в июне 2024 года, написал в Telegram-канале "Клуб защиты прав инвесторов" представитель юридического консультанта группы — компании "Степ Форвард". Отмечается, что платформа также планирует обратиться в Office of Foreign Assets Control (OFAC), чтобы получить объяснения применения генеральных лицензий при разблокировке активов.12 июня Министерство финансов США ввело новый пакет санкций в отношении России. В частности, в список попали Московская биржа, Национальный расчётный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ранее установило крайний срок для сворачивания операций с Московской биржей, НРД и НКЦ — 13 августа.
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россия, мосбиржа, санкции против рф, сша
РОССИЯ, Мосбиржа, санкции против РФ, США
Мосбиржа заявила о намерении оспорить американские санкции
Мосбиржа планирует оспорить наложенные американские санкции