https://1prime.ru/20240820/moshenniki-850998168.html
ЦБ: банки РФ во II квартале отметили снижение числа операций мошенников
ЦБ: банки РФ во II квартале отметили снижение числа операций мошенников - 20.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ: банки РФ во II квартале отметили снижение числа операций мошенников
Банки РФ в апреле-июне 2024 года зафиксировали почти 257 тысяч мошеннических операций, что на 14,9% меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала,... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T10:08+0300
2024-08-20T10:08+0300
2024-08-20T11:13+0300
банк россии
мошенники
финансовые операции
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россия
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Банки РФ в апреле-июне 2024 года зафиксировали почти 257 тысяч мошеннических операций, что на 14,9% меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала, сообщает пресс-служба ЦБ РФ."В апреле-июне 2024 года банки зафиксировали почти 257 тыс. мошеннических операций, что на 14,9% меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала", - говорится в сообщении.Отмечается, что сокращение количества операций без добровольного согласия клиентов произошло на фоне значительного роста атак, которые предотвратили банки. Они отразили 16,3 миллиона попыток злоумышленников похитить деньги клиентов на общую сумму 2,3 триллиона рублей. Эти показатели почти в 1,5 раза больше средних значений за предыдущий период, отмечает ЦБ."Тем не менее во II квартале мошенникам удалось украсть со счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей. Объем потерь примерно на четверть превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала", - указывает регулятор.При этом, согласно данным ЦБ, представленным в обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств, доля возмещенных средств, похищенных кибермошенниками у клиентов российских банков, во втором квартале выросла на 1,6 процентного пункта в годовом выражении, до 6,1%.За отчетный период ЦБ инициировал более 53,5 тысячи запросов операторам связи для принятия мер реагирования в отношении мошеннических номеров телефонов.Кроме того, Банк России направил в Генпрокуратуру РФ информацию о 9 425 доменах для проведения проверочных мероприятий и "последующего ограничения доступа к ним в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
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мошенники, финансовые операции, банки, россия
Банк России, МОШЕННИКИ, финансовые операции, Банки, РОССИЯ
ЦБ: банки РФ во II квартале отметили снижение числа операций мошенников
ЦБ: банки РФ во втором квартале зафиксировали 257 тысяч мошеннических операций
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Банки РФ в апреле-июне 2024 года зафиксировали почти 257 тысяч мошеннических операций, что на 14,9% меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
"В апреле-июне 2024 года банки зафиксировали почти 257 тыс. мошеннических операций, что на 14,9% меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сокращение количества операций без добровольного согласия клиентов произошло на фоне значительного роста атак, которые предотвратили банки. Они отразили 16,3 миллиона попыток злоумышленников похитить деньги клиентов на общую сумму 2,3 триллиона рублей. Эти показатели почти в 1,5 раза больше средних значений за предыдущий период, отмечает ЦБ.
"Тем не менее во II квартале мошенникам удалось украсть со счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей. Объем потерь примерно на четверть превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала", - указывает регулятор.
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При этом, согласно данным ЦБ, представленным в обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств, доля возмещенных средств, похищенных кибермошенниками у клиентов российских банков, во втором квартале выросла на 1,6 процентного пункта в годовом выражении, до 6,1%.
За отчетный период ЦБ инициировал более 53,5 тысячи запросов операторам связи для принятия мер реагирования в отношении мошеннических номеров телефонов.
Кроме того, Банк России направил в Генпрокуратуру РФ информацию о 9 425 доменах для проведения проверочных мероприятий и "последующего ограничения доступа к ним в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
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