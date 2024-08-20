https://1prime.ru/20240820/moshenniki-851010970.html
В Курске предупредили о мошенниках, обещающих за деньги информацию о родных
В Курске предупредили о мошенниках, обещающих за деньги информацию о родных - 20.08.2024, ПРАЙМ
В Курске предупредили о мошенниках, обещающих за деньги информацию о родных
Участились случаи мошенничества среди пострадавших в ходе атаки ВСУ жителей приграничных территорий, сообщило правительство Курской области. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T15:33+0300
2024-08-20T15:33+0300
2024-08-20T16:07+0300
мошенники
оперштаб
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Участились случаи мошенничества среди пострадавших в ходе атаки ВСУ жителей приграничных территорий, сообщило правительство Курской области.Ранее оперштаб области призывал жителей региона не публиковать в открытых источниках данные пропавших близких. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" и Российский Красный Крест также приняли решение о сохранении конфиденциальности данных пострадавших. "Уже известны случаи, когда мошенники вымогали у жителей Курской области деньги за информацию о людях, пропавших во время действия ЧС. Нарушители сообщают курянам о том, что их родственник найден, называют особые приметы разыскиваемого, взамен требуют денежные средства, а затем просто пропадают", - следует из сообщения в Telegram-канале властей региона. Жителям напомнили, что информацию о текущей ситуации можно получить с помощью специального электронного помощника @PomogyKursk_bot, а также по горячей линии 112.
https://1prime.ru/20240820/krokus-851009372.html
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мошенники, оперштаб
В Курске предупредили о мошенниках, обещающих за деньги информацию о родных
Власти Курской области предупредили о мошенниках, обещающих за деньги информацию о родных
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Участились случаи мошенничества среди пострадавших в ходе атаки ВСУ жителей приграничных территорий, сообщило правительство Курской области.
Ранее оперштаб области призывал жителей региона не публиковать в открытых источниках данные пропавших близких. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" и Российский Красный Крест также приняли решение о сохранении конфиденциальности данных пострадавших.
"Уже известны случаи, когда мошенники вымогали у жителей Курской области деньги за информацию о людях, пропавших во время действия ЧС. Нарушители сообщают курянам о том, что их родственник найден, называют особые приметы разыскиваемого, взамен требуют денежные средства, а затем просто пропадают", - следует из сообщения в Telegram-канале властей региона.
Жителям напомнили, что информацию о текущей ситуации можно получить с помощью специального электронного помощника @PomogyKursk_bot, а также по горячей линии 112.
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