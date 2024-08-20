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Раскрыто, сколько автомобилей планирует продать "Москвич" в 2025 году

Раскрыто, сколько автомобилей планирует продать "Москвич" в 2025 году - 20.08.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, сколько автомобилей планирует продать "Москвич" в 2025 году

"Москвич" планирует продать 35-40 тысяч автомобилей в 2025 году, следует из презентации, представленной коммерческим директором компании Максимом Златокрыльцем. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T16:30+0300

2024-08-20T16:30+0300

2024-08-20T16:30+0300

россия

москвич

авторынок рф

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "Москвич" планирует продать 35-40 тысяч автомобилей в 2025 году, следует из презентации, представленной коммерческим директором компании Максимом Златокрыльцем. "Прогноз продаж 2025 год: 35-40 тысяч", - сказано в презентации, показанной журналистам на Московском международном форуме автомобилестроения IMAF-2024. Ранее в августе Златокрылец отмечал, что план продаж "Москвича" на текущий год - 27 тысяч машин. Таким образом, рост продаж в 2025 году может составить минимум 30%. Также топ-менеджер подтвердил планы начать производство модели "Москвич 8" в конце года, пока сборка будет налажена в крупноузловом формате. Автозавод " Москвич " располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

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россия, москвич, авторынок рф