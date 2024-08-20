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"Москвич" намерен удерживать цены на свои модели минимум до конца года - 20.08.2024, ПРАЙМ
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"Москвич" намерен удерживать цены на свои модели минимум до конца года
"Москвич" намерен удерживать цены на свои модели минимум до конца года - 20.08.2024, ПРАЙМ
"Москвич" намерен удерживать цены на свои модели минимум до конца года
"Москвич" намерен удерживать цены на автомобили как минимум до конца года, для этого работает над снижением себестоимости продукции, сообщил журналистам... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T17:48+0300
2024-08-20T17:53+0300
москвич
цена
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. "Москвич" намерен удерживать цены на автомобили как минимум до конца года, для этого работает над снижением себестоимости продукции, сообщил журналистам коммерческий директор компании Максим Златокрылец. "Достигать задачи по прибыльности можно двумя путями: повышением цены или снижением себестоимости продукции. Мы сейчас делаем все для работы над себестоимостью продукции, чтобы как минимум до конца этого года удерживать ценообразование, которое мы смогли сделать в начале этого года… Дальше мне загадывать сложно, потому что нужно смотреть на рынок, курсовую разницу, банковскую ставку, утилизационный сбор", — сказал он в кулуарах Московского международного форума автомобилестроения IMAF-2024, отвечая на вопрос про цены. Златокрылец отметил, что традиционно автоконцерны повышают свои ценники с началом нового года, но не уточнил, насколько это коснется моделей "Москвича". При этом он привел пример, как компании удается работать над снижением себестоимости продукции. "Как только мы перешли с крупноузловой сборки на мелкоузловую — мы получили 25% экономию на логистических затратах", — проиллюстрировал он. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели — городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
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москвич, цена
Москвич, цена
17:48 20.08.2024 (обновлено: 17:53 20.08.2024)
 
"Москвич" намерен удерживать цены на свои модели минимум до конца года

"Москвич" намерен удерживать цены на свои модели минимум до конца года

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПервые автомобили "Москвич" поступили в розничную продажу
Первые автомобили Москвич поступили в розничную продажу - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. "Москвич" намерен удерживать цены на автомобили как минимум до конца года, для этого работает над снижением себестоимости продукции, сообщил журналистам коммерческий директор компании Максим Златокрылец.
"Достигать задачи по прибыльности можно двумя путями: повышением цены или снижением себестоимости продукции. Мы сейчас делаем все для работы над себестоимостью продукции, чтобы как минимум до конца этого года удерживать ценообразование, которое мы смогли сделать в начале этого года… Дальше мне загадывать сложно, потому что нужно смотреть на рынок, курсовую разницу, банковскую ставку, утилизационный сбор", — сказал он в кулуарах Московского международного форума автомобилестроения IMAF-2024, отвечая на вопрос про цены.
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Златокрылец отметил, что традиционно автоконцерны повышают свои ценники с началом нового года, но не уточнил, насколько это коснется моделей "Москвича".
При этом он привел пример, как компании удается работать над снижением себестоимости продукции.
"Как только мы перешли с крупноузловой сборки на мелкоузловую — мы получили 25% экономию на логистических затратах", — проиллюстрировал он.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели — городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
 
Москвичцена
 
 
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