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Минфин намерен исключить риски неуплаты налогов с товаров с драгметаллами
Минфин намерен исключить риски неуплаты налогов с товаров с драгметаллами - 20.08.2024, ПРАЙМ
Минфин намерен исключить риски неуплаты налогов с товаров с драгметаллами
Минфин РФ планирует усилить контроль за экспортом и импортом товаров с драгметаллами и камнями, чтобы исключить неуплату налогов и таможенных платежей в бюджет. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T16:55+0300
2024-08-20T16:55+0300
2024-08-20T16:55+0300
налоги
минфин
драгоценные металлы
налог
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует усилить контроль за экспортом и импортом товаров с драгметаллами и камнями, чтобы исключить неуплату налогов и таможенных платежей в бюджет. Для этого ведомство разработало проект отбора и анализа проб или образцов из этих товаров, сообщили РИА Новости в Минфине. При этом в Гильдии ювелиров России, оценивая рост поступлений в бюджет, предполагают, что его почти не будет. "Для обеспечения эффективного контроля за фактическим содержанием драгоценных металлов в товарах, представляемых на государственный контроль, Минфином России разработан проект порядка отбора проб или образцов драгоценных металлов и драгоценных камней для исследования", — сообщили в Минфине. Исходя из принципа риск-ориентированного подхода и информации от правоохранительных органов, предполагается отбирать образцы для дальнейших исследований, испытаний и экспертиз в Федеральной пробирной палате или в аккредитованных испытательных лабораториях. Проверка фактического содержания драгоценных металлов позволит избежать рисков неуплаты таможенных платежей и налогов в федеральный бюджет Российской Федерации.Метод разрушающего контроля будет применяться, если проба относится к высокой категории риска. Если проба относится к средней или низкой категории, тогда проверка будет проводиться с применением неразрушающего контроля. Под правила нового отбора попадают необработанные драгметаллы, сплавы драгоценных металлов, лом и отходы драгметаллов, а также ювелирные изделия.Отбор проб от партии товаров будет производиться в присутствии заявителя или его представителя. Также отбор проб может быть выполнен ими самостоятельно в местах осуществления государственного контроля. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пробирной палаты.Заявители будут подписывать акты об отборе проб и получать дубликаты лабораторных проб. Если заявитель не согласен с решением о необходимости провести исследования, испытания или экспертизы с использованием методов разрушающего контроля, ему может быть отказано в выдаче акта государственного контроля.Ожидается, что проект вступит в силу 1 марта 2025 года, а цель по повышению качества проверок будет достигнута к 2026 году, отмечается в материалах к проекту. ВЫРАСТУТ ЛИ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ В основном данный проект касается не импорта, а экспорта, причем – сырьевого, считает исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков. "Итогом добычи драгоценных металлов являются сырьевые товары - продукты переработки минерального сырья: концентраты, шлиховые золото и платина, сплав Доре, катодный металл и цинковые осадки. Минфин называет все это также "золотосодержащей продукцией", — объясняет эксперт. Поскольку не все технологии извлечения золота из продуктов переработки минерального сырья доступны в России, и часть его отправляется на экспорт, в том числе в дальнее зарубежье, то "о фактическом содержании золота именно в отправляемых за рубеж на переработку продуктов минерального сырья и озаботились в Минфине", отмечает Збойков. Оценивая примерный рост поступлений в бюджет, эксперт отмечает, что это зависит от корректности внесения в ГИИС ДМДК добывающими драгметаллы компаниями данных о содержании золота в продуктах переработки минерального сырья. "При экспорте ДМДК помимо таможенного контроля в России действует еще и государственный контроль. Его осуществляет уже не Федеральная таможенная служба, а Федеральная пробирная палата (ФПП)… Таким образом, в основе проекта – ввод для ФПП правил отбора проб продуктов переработки минерального сырья. И здесь ключевое: если золотодобытчики корректно внесли в ГИИС ДМДК данные о содержании золота в направляемом на переработку за рубеж минеральном сырье, то никаких отклонений не будет вообще и никакого роста поступлений в бюджет РФ не будет вовсе", — заключил Збойков.
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минфин, драгоценные металлы, налог
Налоги, Минфин, драгоценные металлы, НАЛОГ
Минфин намерен исключить риски неуплаты налогов с товаров с драгметаллами
Минфин намерен исключить риски неуплаты налогов с товаров с драгметаллами
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует усилить контроль за экспортом и импортом товаров с драгметаллами и камнями, чтобы исключить неуплату налогов и таможенных платежей в бюджет. Для этого ведомство разработало проект отбора и анализа проб или образцов из этих товаров, сообщили РИА Новости в Минфине.
При этом в Гильдии ювелиров России, оценивая рост поступлений в бюджет, предполагают, что его почти не будет.
"Для обеспечения эффективного контроля за фактическим содержанием драгоценных металлов в товарах, представляемых на государственный контроль, Минфином России разработан проект порядка отбора проб или образцов драгоценных металлов и драгоценных камней для исследования", — сообщили в Минфине.
Исходя из принципа риск-ориентированного подхода и информации от правоохранительных органов, предполагается отбирать образцы для дальнейших исследований, испытаний и экспертиз в Федеральной пробирной палате или в аккредитованных испытательных лабораториях. Проверка фактического содержания драгоценных металлов позволит избежать рисков неуплаты таможенных платежей и налогов в федеральный бюджет Российской Федерации.
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Метод разрушающего контроля будет применяться, если проба относится к высокой категории риска. Если проба относится к средней или низкой категории, тогда проверка будет проводиться с применением неразрушающего контроля. Под правила нового отбора попадают необработанные драгметаллы, сплавы драгоценных металлов, лом и отходы драгметаллов, а также ювелирные изделия.
Отбор проб от партии товаров будет производиться в присутствии заявителя или его представителя. Также отбор проб может быть выполнен ими самостоятельно в местах осуществления государственного контроля. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пробирной палаты.
Заявители будут подписывать акты об отборе проб и получать дубликаты лабораторных проб. Если заявитель не согласен с решением о необходимости провести исследования, испытания или экспертизы с использованием методов разрушающего контроля, ему может быть отказано в выдаче акта государственного контроля.
Ожидается, что проект вступит в силу 1 марта 2025 года, а цель по повышению качества проверок будет достигнута к 2026 году, отмечается в материалах к проекту.
ВЫРАСТУТ ЛИ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ
В основном данный проект касается не импорта, а экспорта, причем – сырьевого, считает исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков.
"Итогом добычи драгоценных металлов являются сырьевые товары - продукты переработки минерального сырья: концентраты, шлиховые золото и платина, сплав Доре, катодный металл и цинковые осадки. Минфин называет все это также "золотосодержащей продукцией", — объясняет эксперт.
Поскольку не все технологии извлечения золота из продуктов переработки минерального сырья доступны в России, и часть его отправляется на экспорт, в том числе в дальнее зарубежье, то "о фактическом содержании золота именно в отправляемых за рубеж на переработку продуктов минерального сырья и озаботились в Минфине", отмечает Збойков.
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Оценивая примерный рост поступлений в бюджет, эксперт отмечает, что это зависит от корректности внесения в ГИИС ДМДК добывающими драгметаллы компаниями данных о содержании золота в продуктах переработки минерального сырья.
"При экспорте ДМДК помимо таможенного контроля в России действует еще и государственный контроль. Его осуществляет уже не Федеральная таможенная служба, а Федеральная пробирная палата (ФПП)… Таким образом, в основе проекта – ввод для ФПП правил отбора проб продуктов переработки минерального сырья. И здесь ключевое: если золотодобытчики корректно внесли в ГИИС ДМДК данные о содержании золота в направляемом на переработку за рубеж минеральном сырье, то никаких отклонений не будет вообще и никакого роста поступлений в бюджет РФ не будет вовсе", — заключил Збойков.