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В России спрогнозировали снижение нефтедобычи по итогам 2024 года

В России спрогнозировали снижение нефтедобычи по итогам 2024 года - 20.08.2024, ПРАЙМ

В России спрогнозировали снижение нефтедобычи по итогам 2024 года

Добыча нефти в России по итогам года может составить 525 миллионов тонн, снизившись на 0,9% по сравнению с прошлым годом; в частности, добыча на крупнейших... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T08:17+0300

2024-08-20T08:17+0300

2024-08-20T08:17+0300

энергетика

россия

нефтедобыча

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти в России по итогам года может составить 525 миллионов тонн, снизившись на 0,9% по сравнению с прошлым годом; в частности, добыча на крупнейших месторождениях Западной Сибири составит 109,5 миллиона тонн (плюс 0,3% к 2023 году), соответствующий прогноз дают аналитики компании Kasatkin Consulting в обзоре рынка добычи и нефтесервиса (есть в распоряжении РИА Новости). В начале года вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что добыча нефти и газового конденсата в России в 2023 году снизилась примерно до 530 миллионов тонн, что связано с участием в ОПЕК+. В 2022 году добыча составила 535 миллионов тонн. В России при этом увеличивается доля трудноизвлекаемой нефти. Так, в конце прошлого года Новак говорил, что на трудноизвлекаемые запасы приходится 30% добычи нефти, или 166 миллионов тонн в год, а к 2050 году эта доля может вырасти до 70%. В частности, согласно расчетам Kasatkin Consulting на основе данных Роснедр, добыча нефти на крупнейших месторождениях Западной Сибири по итогам года составит 109,5 миллиона тонн. В обзоре уточняется, что в выборку вошли 16 месторождений с запасами более 100 миллионов тонн, на которые приходится 21% добычи в России. При этом уровень добычи на этих месторождениях будет постепенно сокращаться. К 2025 году он снизится на 0,8% - до 108,6 миллиона тонн. К 2030 году показатель может составить 103,2 миллиона тонн, к 2035 году - 98,1 миллиона. Сами запасы нефти в недрах Западной Сибири аналитики оценивают в 4,97 миллиарда тонн. Тренд на постепенное снижение запасов также будет долгосрочным. В 2025 году они могут составить 4,88 миллиарда тонн, в 2030 году - 4,42 миллиарда, в 2035 году - 3,81 миллиарда, считают они. Западная Сибирь на горизонте 10 лет сохранит за собой значимость как важнейший регион добычи России, но для его дальнейшего развития потребуется серьезный рост инвестиций, также считают в Kasatkin Consulting. Проходка в бурении там по итогам года вырастет на 3,8%, до 8,1 миллиона метров. В дальнейшем годовой прирост проходки прогнозируется примерно на том же уровне. К 2035 году проходка в бурении может составить 11,9 миллиона метров. Такая динамика будет обусловлена продолжением роста доли горизонтального бурения на зрелых месторождениях, в том числе связанных с трудноизвлекаемыми запасами и развитием масштабных проектов, отмечают аналитики.

https://1prime.ru/20240819/neft-850982561.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефтедобыча