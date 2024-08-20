https://1prime.ru/20240820/odkb-850996177.html

ОДКБ проведет серию военных учений в Центральной Азии, рассказали в МИД

ОДКБ проведет серию военных учений в Центральной Азии, рассказали в МИД - 20.08.2024, ПРАЙМ

ОДКБ проведет серию военных учений в Центральной Азии, рассказали в МИД

В ближайшее время Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует провести серию учений в Центральной Азии, рассказал директор Первого... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T09:17+0300

2024-08-20T09:17+0300

2024-08-20T09:17+0300

россия

одкб

учения

центральная азия

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В ближайшее время Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует провести серию учений в Центральной Азии, рассказал директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.По его словам, учения будут направлены на организацию защиты стабильности в регионе. "Россия последовательно прилагает усилия по развитию потенциала ОДКБ как эффективной структуры, ответственной за поддержание стабильности не только в государствах-членах, но и на обширном евразийском пространстве", - заявил РИА Новости Агасандян . Агасандян добавил, что некоторые евразийских страны питают интерес к деятельности ОДКБ, так как они, как и члены организации, обеспокоены созданием единого, неделимого и надежного пространства безопасности на континенте. Директор департамента подчеркнул, что в ходе учений Россия поделится с коллегами по организации опытом российских вооруженных сил, который они получили в ходе специальной военной операции,Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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россия, одкб, учения, центральная азия