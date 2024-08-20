Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОДКБ проведет серию военных учений в Центральной Азии, рассказали в МИД - 20.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240820/odkb-850996177.html
ОДКБ проведет серию военных учений в Центральной Азии, рассказали в МИД
ОДКБ проведет серию военных учений в Центральной Азии, рассказали в МИД - 20.08.2024, ПРАЙМ
ОДКБ проведет серию военных учений в Центральной Азии, рассказали в МИД
В ближайшее время Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует провести серию учений в Центральной Азии, рассказал директор Первого... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T09:17+0300
2024-08-20T09:17+0300
россия
одкб
учения
центральная азия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В ближайшее время Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует провести серию учений в Центральной Азии, рассказал директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.По его словам, учения будут направлены на организацию защиты стабильности в регионе. "Россия последовательно прилагает усилия по развитию потенциала ОДКБ как эффективной структуры, ответственной за поддержание стабильности не только в государствах-членах, но и на обширном евразийском пространстве", - заявил РИА Новости Агасандян . Агасандян добавил, что некоторые евразийских страны питают интерес к деятельности ОДКБ, так как они, как и члены организации, обеспокоены созданием единого, неделимого и надежного пространства безопасности на континенте. Директор департамента подчеркнул, что в ходе учений Россия поделится с коллегами по организации опытом российских вооруженных сил, который они получили в ходе специальной военной операции,Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://1prime.ru/20240713/afganistan-850073830.html
центральная азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, одкб, учения, центральная азия
РОССИЯ, ОДКБ, учения, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
09:17 20.08.2024
 
ОДКБ проведет серию военных учений в Центральной Азии, рассказали в МИД

МИД России: ОДКБ проведет серию военных учений в Центральной Азии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В ближайшее время Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует провести серию учений в Центральной Азии, рассказал директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.
По его словам, учения будут направлены на организацию защиты стабильности в регионе.
"Россия последовательно прилагает усилия по развитию потенциала ОДКБ как эффективной структуры, ответственной за поддержание стабильности не только в государствах-членах, но и на обширном евразийском пространстве", - заявил РИА Новости Агасандян .
Агасандян добавил, что некоторые евразийских страны питают интерес к деятельности ОДКБ, так как они, как и члены организации, обеспокоены созданием единого, неделимого и надежного пространства безопасности на континенте.
Директор департамента подчеркнул, что в ходе учений Россия поделится с коллегами по организации опытом российских вооруженных сил, который они получили в ходе специальной военной операции,
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
Афганистан - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
Постпред РФ при ОДКБ сообщил о финансировании террористов в Афганистане
13 июля, 09:08
 
РОССИЯОДКБученияЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала