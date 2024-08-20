Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиакомпания "ЮТэйр" в январе-июле увеличила перевозки пассажиров - 20.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240820/perevozki-850996883.html
Авиакомпания "ЮТэйр" в январе-июле увеличила перевозки пассажиров
Авиакомпания "ЮТэйр" в январе-июле увеличила перевозки пассажиров - 20.08.2024, ПРАЙМ
Авиакомпания "ЮТэйр" в январе-июле увеличила перевозки пассажиров
Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) за январь-июль 2024 года увеличила перевозки самолетами на 3,7% год к году, до 3,619 миллиона пассажиров, следует из... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T09:29+0300
2024-08-20T09:29+0300
utair
https://cdnn.1prime.ru/img/83454/51/834545195_0:102:1947:1197_1920x0_80_0_0_87ec852b523134058ba5952036d0e000.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) за январь-июль 2024 года увеличила перевозки самолетами на 3,7% год к году, до 3,619 миллиона пассажиров, следует из информации на сайте перевозчика. "За 7 месяцев 2024 года Группа "ЮТэйр" перевезла 3 994 562 пассажира, из них - 3 618 503 человека на самолетах, 376 059 - на вертолетах. На самолетах Группы пассажиропоток вырос на 3,7% к аналогичному периоду 2023 года", - говорится в сообщении. Компания перевезла за рубеж 891,795 тысячи человек, на 17,2% больше, чем в январе-июле 2023 года, внутри страны - 2,727 миллиона пассажиров, динамика не уточняется. Также на самолетах группы было перевезено на 7,2% больше грузов в годовом выражении - 8,261 тысячи тонн и на 160,9% больше почты - 1,881 тысячи тонн. Производственный налет составил 91,03 тысячи часов. На вертолетах группы пассажиропоток вырос на 10,1% относительно первых семи месяцев 2023 года. Было перевезено 33,558 тысячи тонн грузов. Производственный налет составил 63,139 тысячи часов. "ЮТэйр" - одна из крупнейших авиакомпаний в России. В парке компании более 50 самолетов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83454/51/834545195_108:0:1839:1298_1920x0_80_0_0_feea56757ee620edfc3ab874be58f04b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
utair
Utair
09:29 20.08.2024
 
Авиакомпания "ЮТэйр" в январе-июле увеличила перевозки пассажиров

"ЮТэйр" в январе-июле увеличил перевозки самолетами до 3,6 млн пассажиров

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Utair.
Самолет авиакомпании Utair. - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) за январь-июль 2024 года увеличила перевозки самолетами на 3,7% год к году, до 3,619 миллиона пассажиров, следует из информации на сайте перевозчика.
"За 7 месяцев 2024 года Группа "ЮТэйр" перевезла 3 994 562 пассажира, из них - 3 618 503 человека на самолетах, 376 059 - на вертолетах. На самолетах Группы пассажиропоток вырос на 3,7% к аналогичному периоду 2023 года", - говорится в сообщении.
Компания перевезла за рубеж 891,795 тысячи человек, на 17,2% больше, чем в январе-июле 2023 года, внутри страны - 2,727 миллиона пассажиров, динамика не уточняется. Также на самолетах группы было перевезено на 7,2% больше грузов в годовом выражении - 8,261 тысячи тонн и на 160,9% больше почты - 1,881 тысячи тонн. Производственный налет составил 91,03 тысячи часов.
На вертолетах группы пассажиропоток вырос на 10,1% относительно первых семи месяцев 2023 года. Было перевезено 33,558 тысячи тонн грузов. Производственный налет составил 63,139 тысячи часов.
"ЮТэйр" - одна из крупнейших авиакомпаний в России. В парке компании более 50 самолетов.
 
Utair
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала