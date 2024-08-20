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Авиакомпания "ЮТэйр" в январе-июле увеличила перевозки пассажиров

Авиакомпания "ЮТэйр" в январе-июле увеличила перевозки пассажиров - 20.08.2024, ПРАЙМ

Авиакомпания "ЮТэйр" в январе-июле увеличила перевозки пассажиров

Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) за январь-июль 2024 года увеличила перевозки самолетами на 3,7% год к году, до 3,619 миллиона пассажиров, следует из... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T09:29+0300

2024-08-20T09:29+0300

2024-08-20T09:29+0300

utair

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) за январь-июль 2024 года увеличила перевозки самолетами на 3,7% год к году, до 3,619 миллиона пассажиров, следует из информации на сайте перевозчика. "За 7 месяцев 2024 года Группа "ЮТэйр" перевезла 3 994 562 пассажира, из них - 3 618 503 человека на самолетах, 376 059 - на вертолетах. На самолетах Группы пассажиропоток вырос на 3,7% к аналогичному периоду 2023 года", - говорится в сообщении. Компания перевезла за рубеж 891,795 тысячи человек, на 17,2% больше, чем в январе-июле 2023 года, внутри страны - 2,727 миллиона пассажиров, динамика не уточняется. Также на самолетах группы было перевезено на 7,2% больше грузов в годовом выражении - 8,261 тысячи тонн и на 160,9% больше почты - 1,881 тысячи тонн. Производственный налет составил 91,03 тысячи часов. На вертолетах группы пассажиропоток вырос на 10,1% относительно первых семи месяцев 2023 года. Было перевезено 33,558 тысячи тонн грузов. Производственный налет составил 63,139 тысячи часов. "ЮТэйр" - одна из крупнейших авиакомпаний в России. В парке компании более 50 самолетов.

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utair