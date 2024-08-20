https://1prime.ru/20240820/podderzhka-851006706.html

ЕК передаст ФРГ пять миллиардов евро для нового завода микрочипов

ЕК передаст ФРГ пять миллиардов евро для нового завода микрочипов - 20.08.2024, ПРАЙМ

ЕК передаст ФРГ пять миллиардов евро для нового завода микрочипов

Европейская комиссия одобрила государственную помощь Германии в размере 5 миллиардов евро на строительство завода по производству микрочипов в Дрездене,... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T13:53+0300

2024-08-20T13:53+0300

2024-08-20T14:47+0300

экономика

германия

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75807/55/758075579_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_958778988562735407c7186ad46f9a69.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 авг – ПРАЙМ. Европейская комиссия одобрила государственную помощь Германии в размере 5 миллиардов евро на строительство завода по производству микрочипов в Дрездене, говорится в сообщении ЕК. Выступая во вторник на закладке первого камня предприятия в Дрездене, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о результатах "Закона о чипах", масштабной программы по обеспечению стран сообщества полупроводниками. Она уточнила, что благодаря закону ЕС смог привлечь за год государственные и частные инвестиции на рекордные 115 миллиардов евро. "В соответствии с правилами предоставления государственной помощи мы одобрили меры поддержки (компании - ред.) European Semiconductor Manufacturing Company в размере 5 миллиардов евро для строительства нового завода по производству микрочипов в Дрездене, Германия. Эта поддержка укрепит производственные мощности полупроводников в Европе", - говорится в сообщении ЕК в соцсети Х. Как сообщили в комиссии, новый завод, в закладке которого во вторник приняла участие глава ЕК, станет совместным предприятием компаний Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Bosch, Infineon и NXP. Ожидается, что завод после выхода к 2029 году на полную производственную мощность сможет производить до 480 тысяч высокопроизводительных чипов на основе кремниевых пластин. Предложение по европейскому "Закону о чипах" было представлено Еврокомиссией в 2021 году. Представители ЕС жаловались, что Союз слишком зависит от иностранных производителей современных микросхем, что особенно проявилось в период пандемии COVID-19. При этом уже в ближайшем будущем потребность промышленности ЕС в современных чипах значительно возрастет. Европейский "Закон о чипах" вступил в силу в сентябре 2023 года. Доля ЕС на мировом рынке производства микрочипов составляет 10%. Брюссель поставил задачу нарастить эту долю к 2030 году до 20%.

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, ек