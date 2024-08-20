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Польша получит из Евросоюза рекордный финансовый транш

Польша получит из Евросоюза рекордный финансовый транш - 20.08.2024, ПРАЙМ

Польша получит из Евросоюза рекордный финансовый транш

Польша готовится получить от Европейского союза рекордный финансовый транш, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T14:48+0300

2024-08-20T14:48+0300

2024-08-20T14:48+0300

экономика

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ВАРШАВА, 20 авг — ПРАЙМ. Польша готовится получить от Европейского союза рекордный финансовый транш, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после заседания Кабинета министров. Он пояснил, что речь идет о средствах в рамках плана восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики республики (KPO). Косиняк-Камыш пояснил, что заявка на транш будет подана до 13 сентября, и Польша планирует получить не менее 30 миллиардов злотых (около 7,5 миллиарда долларов), что станет рекордной суммой финансовой помощи от ЕС. До этого наибольшим траншем от ЕС была сумма в 27 миллиардов злотых.В апреле Польша получила самый крупный транш со времён вступления в ЕС. Сумма составила около 6,2 миллиарда евро. Из них 3,9 миллиарда — заём, а 2,3 миллиарда — гранты.В июне прошлого года Европейская комиссия согласилась выделить Польше более 35 миллиардов евро на восстановление экономики после пандемии коронавируса. План восстановления был одобрен с опозданием, несмотря на то, что у ЕС оставались вопросы к Варшаве по поводу соблюдения европейских норм верховенства права. Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти средства будут выделены только в том случае, если Польша проведёт реформы, которых требует Еврокомиссия. Чтобы получить эти деньги, польский сейм недавно принял изменения в закон о Верховном суде.

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ес, польша, финансовая помощь, транш