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Нефтебаза в Пролетарске горит на площади десять тысяч "квадратов"
Нефтебаза в Пролетарске горит на площади десять тысяч "квадратов" - 20.08.2024, ПРАЙМ
Нефтебаза в Пролетарске горит на площади десять тысяч "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске, Ростовской области, составила десять тысяч квадратных метров. Об этом сообщил агентству РИА Новости глава... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T10:37+0300
2024-08-20T10:37+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске, Ростовской области, составила десять тысяч квадратных метров. Об этом сообщил агентству РИА Новости глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич."Площадь 10 тысяч квадратных метров. Горит дизтопливо. Пожар тяжелый, но контролируемый", - отметил он.По словам главы администрации, огнем оказались охвачены 20 из 74 цистерн с дизельным топливом, площадь горения составила пять тысяч квадратных метров.Отмечается, что пожар начался 18 августа после атаки трех тяжелых беспилотников, обломки которых спровоцировали возгорание дизельного топлива на территории промышленных складов. В результате тушения пожара пострадало 41 пожарный. На место происшествия привлечено около 520 человек спасательных служб из соседних регионов.
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россия, нефтебаза, пожар
Происшествия, РОССИЯ, нефтебаза, пожар
Нефтебаза в Пролетарске горит на площади десять тысяч "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске составила 10 тысяч квадратных метров
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске, Ростовской области, составила десять тысяч квадратных метров. Об этом сообщил агентству РИА Новости глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.
"Площадь 10 тысяч квадратных метров. Горит дизтопливо. Пожар тяжелый, но контролируемый", - отметил он.
По словам главы администрации, огнем оказались охвачены 20 из 74 цистерн с дизельным топливом, площадь горения составила пять тысяч квадратных метров.
Отмечается, что пожар начался 18 августа после атаки трех тяжелых беспилотников, обломки которых спровоцировали возгорание дизельного топлива на территории промышленных складов. В результате тушения пожара пострадало 41 пожарный. На место происшествия привлечено около 520 человек спасательных служб из соседних регионов.
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