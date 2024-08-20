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Чистая прибыль "Европлана" в первом полугодии выросла на 25%
Чистая прибыль "Европлана" в первом полугодии выросла на 25% - 20.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Европлана" в первом полугодии выросла на 25%
Чистая прибыль по МФСО лизинговой компании "Европлан" в первом полугодии текущего года выросла на 25% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T10:35+0300
2024-08-20T10:35+0300
2024-08-20T10:35+0300
европлан
чистая прибыль
мосбиржа
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль по МФСО лизинговой компании "Европлан" в первом полугодии текущего года выросла на 25% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 8,8 миллиарда рублей, сообщили в компании. "ЛК "Европлан", крупнейшая российская негосударственная автолизинговая компания, объявляет консолидированные финансовые результаты первого полугодия 2024 года. Чистая прибыль составила 8,8 млрд руб. (рост +25% по сравнению с I полугодием 2023 года)", - говорится в сообщении. Лизинговый портфель компании по итогам первого полугодия вырос на 12% с начала года и составил 256,7 миллиарда рублей. За первые шесть месяцев 2024 года Европлан закупил и передал клиентам около 28,6 тысяч единиц автотранспорта и техники. Количество лизинговых сделок выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В марте 2024 года Европлан провел IPO на Московской бирже. Инвесторам были предложены акции на сумму 13,1 миллиарда рублей. В первом полугодии текущего года компания выплатила дивиденды за 2023 год в размере 3 миллиардов рублей. Размер дивидендов, выплаченных на одну обыкновенную акцию, составил 25 рублей.
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европлан, чистая прибыль, мосбиржа
Европлан, чистая прибыль, Мосбиржа
Чистая прибыль "Европлана" в первом полугодии выросла на 25%
Чистая прибыль "Европлана" в I полугодии выросла на 25%, до 8,8 млрд рублей
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль по МФСО лизинговой компании "Европлан" в первом полугодии текущего года выросла на 25% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 8,8 миллиарда рублей, сообщили в компании.
"ЛК "Европлан", крупнейшая российская негосударственная автолизинговая компания, объявляет консолидированные финансовые результаты первого полугодия 2024 года. Чистая прибыль составила 8,8 млрд руб. (рост +25% по сравнению с I полугодием 2023 года)", - говорится в сообщении.
Лизинговый портфель компании по итогам первого полугодия вырос на 12% с начала года и составил 256,7 миллиарда рублей.
За первые шесть месяцев 2024 года Европлан закупил и передал клиентам около 28,6 тысяч единиц автотранспорта и техники. Количество лизинговых сделок выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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В марте 2024 года Европлан провел IPO на Московской бирже. Инвесторам были предложены акции на сумму 13,1 миллиарда рублей. В первом полугодии текущего года компания выплатила дивиденды за 2023 год в размере 3 миллиардов рублей. Размер дивидендов, выплаченных на одну обыкновенную акцию, составил 25 рублей.