Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль "Европлана" в первом полугодии выросла на 25% - 20.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240820/pribyl-850999493.html
Чистая прибыль "Европлана" в первом полугодии выросла на 25%
Чистая прибыль "Европлана" в первом полугодии выросла на 25% - 20.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Европлана" в первом полугодии выросла на 25%
Чистая прибыль по МФСО лизинговой компании "Европлан" в первом полугодии текущего года выросла на 25% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T10:35+0300
2024-08-20T10:35+0300
европлан
чистая прибыль
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84154/42/841544234_0:0:738:415_1920x0_80_0_0_6e34fc718499df7618301aaf2a72b4e7.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль по МФСО лизинговой компании "Европлан" в первом полугодии текущего года выросла на 25% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 8,8 миллиарда рублей, сообщили в компании. "ЛК "Европлан", крупнейшая российская негосударственная автолизинговая компания, объявляет консолидированные финансовые результаты первого полугодия 2024 года. Чистая прибыль составила 8,8 млрд руб. (рост +25% по сравнению с I полугодием 2023 года)", - говорится в сообщении. Лизинговый портфель компании по итогам первого полугодия вырос на 12% с начала года и составил 256,7 миллиарда рублей. За первые шесть месяцев 2024 года Европлан закупил и передал клиентам около 28,6 тысяч единиц автотранспорта и техники. Количество лизинговых сделок выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В марте 2024 года Европлан провел IPO на Московской бирже. Инвесторам были предложены акции на сумму 13,1 миллиарда рублей. В первом полугодии текущего года компания выплатила дивиденды за 2023 год в размере 3 миллиардов рублей. Размер дивидендов, выплаченных на одну обыкновенную акцию, составил 25 рублей.
https://1prime.ru/20240820/pribyl-850998708.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84154/42/841544234_44:0:700:492_1920x0_80_0_0_bc14a77a966c7e395f08284e46308ea4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европлан, чистая прибыль, мосбиржа
Европлан, чистая прибыль, Мосбиржа
10:35 20.08.2024
 
Чистая прибыль "Европлана" в первом полугодии выросла на 25%

Чистая прибыль "Европлана" в I полугодии выросла на 25%, до 8,8 млрд рублей

Европлан
Европлан
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль по МФСО лизинговой компании "Европлан" в первом полугодии текущего года выросла на 25% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 8,8 миллиарда рублей, сообщили в компании.
"ЛК "Европлан", крупнейшая российская негосударственная автолизинговая компания, объявляет консолидированные финансовые результаты первого полугодия 2024 года. Чистая прибыль составила 8,8 млрд руб. (рост +25% по сравнению с I полугодием 2023 года)", - говорится в сообщении.
Лизинговый портфель компании по итогам первого полугодия вырос на 12% с начала года и составил 256,7 миллиарда рублей.
За первые шесть месяцев 2024 года Европлан закупил и передал клиентам около 28,6 тысяч единиц автотранспорта и техники. Количество лизинговых сделок выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
"ТКС Холдинг" увеличил чистую прибыль во втором квартале на 15%
10:20
В марте 2024 года Европлан провел IPO на Московской бирже. Инвесторам были предложены акции на сумму 13,1 миллиарда рублей. В первом полугодии текущего года компания выплатила дивиденды за 2023 год в размере 3 миллиардов рублей. Размер дивидендов, выплаченных на одну обыкновенную акцию, составил 25 рублей.
 
Европланчистая прибыльМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала