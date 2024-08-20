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Глава ЕК озвучила меры по поддержке конкурентоспособности Евросоюза

Глава ЕК озвучила меры по поддержке конкурентоспособности Евросоюза - 20.08.2024, ПРАЙМ

Глава ЕК озвучила меры по поддержке конкурентоспособности Евросоюза

В ближайшие пять лет будут предприняты меры по поддержке конкурентоспособности и развитию чистой промышленности ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T13:17+0300

2024-08-20T13:17+0300

2024-08-20T13:17+0300

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БРЮССЕЛЬ, 20 авг – ПРАЙМ. В ближайшие пять лет будут предприняты меры по поддержке конкурентоспособности и развитию чистой промышленности ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Я предложу в рамках будущего бюджета создать новый фонд для поддержки конкурентоспособности ЕС, который будет инвестировать в стратегически важные технологии, внесет вклад в реализацию проектов, представляющих интерес для всей Европы", - подчеркнула политик в ходе церемонии закладки первого камня немецкого предприятия по производству микрочипов. Фон дер Ляйен утверждает, что следующий состав ЕС уделит особое внимание привлечению инвестиций, а также снабжению предприятий чистой энергией и обеспечению достаточного количества квалифицированных кадров. Она уточнила, что инвестиции распространятся в том числе и на чипы.Ранее в Евросоюзе озвучили опасения снижения конкурентоспособности местных предприятий из-за значительного увеличения затрат на получение энергетических носителей.

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ес, ек, урсула фон дер ляйен, предприятия