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Глава ЕК озвучила меры по поддержке конкурентоспособности Евросоюза - 20.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава ЕК озвучила меры по поддержке конкурентоспособности Евросоюза
Глава ЕК озвучила меры по поддержке конкурентоспособности Евросоюза - 20.08.2024, ПРАЙМ
Глава ЕК озвучила меры по поддержке конкурентоспособности Евросоюза
В ближайшие пять лет будут предприняты меры по поддержке конкурентоспособности и развитию чистой промышленности ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T13:17+0300
2024-08-20T13:17+0300
экономика
ес
ек
урсула фон дер ляйен
предприятия
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БРЮССЕЛЬ, 20 авг – ПРАЙМ. В ближайшие пять лет будут предприняты меры по поддержке конкурентоспособности и развитию чистой промышленности ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Я предложу в рамках будущего бюджета создать новый фонд для поддержки конкурентоспособности ЕС, который будет инвестировать в стратегически важные технологии, внесет вклад в реализацию проектов, представляющих интерес для всей Европы", - подчеркнула политик в ходе церемонии закладки первого камня немецкого предприятия по производству микрочипов. Фон дер Ляйен утверждает, что следующий состав ЕС уделит особое внимание привлечению инвестиций, а также снабжению предприятий чистой энергией и обеспечению достаточного количества квалифицированных кадров. Она уточнила, что инвестиции распространятся в том числе и на чипы.Ранее в Евросоюзе озвучили опасения снижения конкурентоспособности местных предприятий из-за значительного увеличения затрат на получение энергетических носителей.
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ес, ек, урсула фон дер ляйен, предприятия
Экономика, ЕС, ЕК, Урсула фон дер Ляйен, предприятия
13:17 20.08.2024
 
Глава ЕК озвучила меры по поддержке конкурентоспособности Евросоюза

Фон дер Ляйен: в ближайшие годы будет создан фонд по поддержке конкурентоспособности ЕС

© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EPПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
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БРЮССЕЛЬ, 20 авг – ПРАЙМ. В ближайшие пять лет будут предприняты меры по поддержке конкурентоспособности и развитию чистой промышленности ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Я предложу в рамках будущего бюджета создать новый фонд для поддержки конкурентоспособности ЕС, который будет инвестировать в стратегически важные технологии, внесет вклад в реализацию проектов, представляющих интерес для всей Европы", - подчеркнула политик в ходе церемонии закладки первого камня немецкого предприятия по производству микрочипов.
Фон дер Ляйен утверждает, что следующий состав ЕС уделит особое внимание привлечению инвестиций, а также снабжению предприятий чистой энергией и обеспечению достаточного количества квалифицированных кадров. Она уточнила, что инвестиции распространятся в том числе и на чипы.
Ранее в Евросоюзе озвучили опасения снижения конкурентоспособности местных предприятий из-за значительного увеличения затрат на получение энергетических носителей.
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ЭкономикаЕСЕКУрсула фон дер Ляйенпредприятия
 
 
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