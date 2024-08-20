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Урожай пшеницы может не оправдать прогнозов, заявили в Минсельхозе - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Урожай пшеницы может не оправдать прогнозов, заявили в Минсельхозе
Урожай пшеницы может не оправдать прогнозов, заявили в Минсельхозе - 20.08.2024, ПРАЙМ
Урожай пшеницы может не оправдать прогнозов, заявили в Минсельхозе
Урожай пшеницы в России в 2024 году может быть меньше прогнозных 86 миллионов тонн, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T13:28+0300
2024-08-20T13:28+0300
пшеница
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урожай пшеницы
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СЕЛО ГЕРМЕНЧИК (Кабардино-Балкария), 20 авг - ПРАЙМ. Урожай пшеницы в России в 2024 году может быть меньше прогнозных 86 миллионов тонн, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут. Прогноз Минсельхоза РФ по сбору зерна в 2024 году пока остается на уровне 132 миллиона тонн, несмотря на сложные погодные условия, в том числе прогноз по пшенице составляет 86 миллионов тонн, по масличным - 28 миллионов тонн. Отвечая на вопрос о прогнозе экспорта пшеницы в текущем сельхозгоду (начался 1 июля 2024 года и завершился 30 июня 2025 года), глава Минсельхоза заявила, что он пока не определен. "По пшенице окончательных прогнозов пока нет, цифры по уборке могут колебаться в сторону уменьшения. Когда поймем, сколько соберем, соответственно, сделаем дельту допустимую за счет квот, которые будем устанавливать в следующем году по экспорту", - сказала Лут, подчеркнув при этом, что первоочередная задача - обеспечить внутренние потребности. Оценивая начавшиеся товарные интервенции на рынке зерна, Лут заявила, что в фонде хорошая пшеница, нужного качества для мукомолов и хлебопеков. "Цена хорошая, она выше, чем цена, по которой пшеница закупалась в фонд. Но сейчас она ниже, чем текущий рынок, потому что цена на пшеницу третьего класса сейчас высокая. Поэтому мы как раз за счет интервенционного фонда регулируем ситуацию именно в рамках производства муки и хлеба, даже в большей степени хлеба", - пояснила министр.
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пшеница, минсельхоз рф, урожай пшеницы, россия
Пшеница, Минсельхоз РФ, урожай пшеницы, РОССИЯ
13:28 20.08.2024
 
Урожай пшеницы может не оправдать прогнозов, заявили в Минсельхозе

Лут: урожай пшеницы в РФ в 2024 г может быть меньше прогнозных 86 млн тонн

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы.
Уборка урожая пшеницы. - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СЕЛО ГЕРМЕНЧИК (Кабардино-Балкария), 20 авг - ПРАЙМ. Урожай пшеницы в России в 2024 году может быть меньше прогнозных 86 миллионов тонн, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут.
Прогноз Минсельхоза РФ по сбору зерна в 2024 году пока остается на уровне 132 миллиона тонн, несмотря на сложные погодные условия, в том числе прогноз по пшенице составляет 86 миллионов тонн, по масличным - 28 миллионов тонн.
Отвечая на вопрос о прогнозе экспорта пшеницы в текущем сельхозгоду (начался 1 июля 2024 года и завершился 30 июня 2025 года), глава Минсельхоза заявила, что он пока не определен.
"По пшенице окончательных прогнозов пока нет, цифры по уборке могут колебаться в сторону уменьшения. Когда поймем, сколько соберем, соответственно, сделаем дельту допустимую за счет квот, которые будем устанавливать в следующем году по экспорту", - сказала Лут, подчеркнув при этом, что первоочередная задача - обеспечить внутренние потребности.
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
Минсельхоз озвучил прогнозы по урожаю и экспорту зерна
13:22
Оценивая начавшиеся товарные интервенции на рынке зерна, Лут заявила, что в фонде хорошая пшеница, нужного качества для мукомолов и хлебопеков. "Цена хорошая, она выше, чем цена, по которой пшеница закупалась в фонд. Но сейчас она ниже, чем текущий рынок, потому что цена на пшеницу третьего класса сейчас высокая. Поэтому мы как раз за счет интервенционного фонда регулируем ситуацию именно в рамках производства муки и хлеба, даже в большей степени хлеба", - пояснила министр.
 
ПшеницаМинсельхоз РФурожай пшеницыРОССИЯ
 
 
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