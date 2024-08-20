https://1prime.ru/20240820/pshenitsa-851006405.html

Урожай пшеницы может не оправдать прогнозов, заявили в Минсельхозе

Урожай пшеницы может не оправдать прогнозов, заявили в Минсельхозе - 20.08.2024, ПРАЙМ

Урожай пшеницы может не оправдать прогнозов, заявили в Минсельхозе

Урожай пшеницы в России в 2024 году может быть меньше прогнозных 86 миллионов тонн, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T13:28+0300

2024-08-20T13:28+0300

2024-08-20T13:28+0300

пшеница

минсельхоз рф

урожай пшеницы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83425/11/834251175_0:106:3073:1834_1920x0_80_0_0_52de217f31ce555f9282ab9b350f3716.jpg

СЕЛО ГЕРМЕНЧИК (Кабардино-Балкария), 20 авг - ПРАЙМ. Урожай пшеницы в России в 2024 году может быть меньше прогнозных 86 миллионов тонн, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут. Прогноз Минсельхоза РФ по сбору зерна в 2024 году пока остается на уровне 132 миллиона тонн, несмотря на сложные погодные условия, в том числе прогноз по пшенице составляет 86 миллионов тонн, по масличным - 28 миллионов тонн. Отвечая на вопрос о прогнозе экспорта пшеницы в текущем сельхозгоду (начался 1 июля 2024 года и завершился 30 июня 2025 года), глава Минсельхоза заявила, что он пока не определен. "По пшенице окончательных прогнозов пока нет, цифры по уборке могут колебаться в сторону уменьшения. Когда поймем, сколько соберем, соответственно, сделаем дельту допустимую за счет квот, которые будем устанавливать в следующем году по экспорту", - сказала Лут, подчеркнув при этом, что первоочередная задача - обеспечить внутренние потребности. Оценивая начавшиеся товарные интервенции на рынке зерна, Лут заявила, что в фонде хорошая пшеница, нужного качества для мукомолов и хлебопеков. "Цена хорошая, она выше, чем цена, по которой пшеница закупалась в фонд. Но сейчас она ниже, чем текущий рынок, потому что цена на пшеницу третьего класса сейчас высокая. Поэтому мы как раз за счет интервенционного фонда регулируем ситуацию именно в рамках производства муки и хлеба, даже в большей степени хлеба", - пояснила министр.

https://1prime.ru/20240820/zerno-851005847.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пшеница, минсельхоз рф, урожай пшеницы, россия