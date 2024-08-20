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Казахстан сократил экспорт пшеницы за I полугодие

Казахстан сократил экспорт пшеницы за I полугодие - 20.08.2024, ПРАЙМ

Казахстан сократил экспорт пшеницы за I полугодие

Казахстан сократил экспорт пшеницы за первое полугодие 2024 года на 38,5%, до 2,4 миллиона тонн, сообщает во вторник казахстанское мониторинговое агентство... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T21:18+0300

2024-08-20T21:18+0300

2024-08-20T21:18+0300

экономика

казахстан

пшеница

экспорт

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АСТАНА, 20 авг — ПРАЙМ. Казахстан сократил экспорт пшеницы за первое полугодие 2024 года на 38,5%, до 2,4 миллиона тонн, сообщает во вторник казахстанское мониторинговое агентство Energyprom. "За январь-июнь 2024 года Казахстан отправил на экспорт 2,4 миллиона тонн пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на 494,1 миллиона долларов. В натуральном выражении экспорт сократился на 38,5%, в денежном — сразу на 51,9%", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мониторингового агентства. Сообщается, что 75,8% всего объема экспорта отправлено в страны СНГ - Узбекистан, Таджикистан и Туркмению, среди других государств, куда отправилась казахстанская пшеница названы Китай, Италия и Афганистан. По данным Energyprom, растущее сезонное предложение в Северном полушарии, где продолжается уборка урожая озимой пшеницы, а также в целом благоприятные погодные условия в Канаде и США и связанные с ними ожидания обильного урожая яровой пшеницы способствовали снижению мировых цен на пшеницу. Больше всего пшеницы произвели в Китае: 136,6 миллиона тонн, далее идут Евросоюз и Индия, также в топ-10 стран также вошли Россия, США, Канада, Пакистан, Австралия, Украина и Турция — на эти страны совокупно пришлось 82,8% всего мирового производства пшеницы, говорится в сообщении мониторингового агентства. По его данным, Казахстан попал на 14-е место с объёмом производства 12,1 миллиона тонн с долей страны в мире 1,5%.

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казахстан, пшеница, экспорт