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Bloomberg узнал о нарушенном обещании союзников Украины
Bloomberg узнал о нарушенном обещании союзников Украины - 20.08.2024, ПРАЙМ
Bloomberg узнал о нарушенном обещании союзников Украины
Некоторые партнёры Украины не смогли выполнить свои обязательства по поставке систем противовоздушной обороны и другой военной техники, пишет Bloomberg со... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T22:29+0300
2024-08-20T22:29+0300
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Некоторые партнёры Украины не смогли выполнить свои обязательства по поставке систем противовоздушной обороны и другой военной техники, пишет Bloomberg со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.Речь идёт об обязательствах, озвученных союзниками Украины на саммите НАТО в июле в Вашингтоне. В частности, была достигнута договорённость о поставке Киеву пяти систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего радиуса действия. Bloomberg назвало это решение свидетельством продолжающейся поддержки Украины со стороны альянса. Президент США Джо Байден также охарактеризовал это решение как "исторический дар", отметив, что вместе с обещанием предоставить десятки систем ПВО меньшей дальности, это решение является важным шагом в поддержке Украины. Так, например, США, Германия и Румыния обязались предоставить Украине системы ПВО Patriot. Ещё одна система должна быть собрана из компонентов, предоставленных несколькими странами. Италия, в свою очередь, пообещала отправить на Украину комплекс ПВО SAMP-T.Один из чиновников, с которыми общался Bloomberg, признал, что, несмотря на продвижение России, поддержка Украины со стороны союзников остаётся неравномерной. Ещё один чиновник отметил, что задержки в поставках военной техники негативно влияют на обороноспособность Украины.
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украина, запад, нато, пво
Вооружения, УКРАИНА, ЗАПАД, НАТО, ПВО
Bloomberg узнал о нарушенном обещании союзников Украины
Bloomberg: ряд союзников Украины не выполнили обещание по поставкам систем ПВО
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ.
Некоторые партнёры Украины не смогли выполнить свои обязательства по поставке систем противовоздушной обороны и другой военной техники, пишет Bloomberg
со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.
Речь идёт об обязательствах, озвученных союзниками Украины на саммите НАТО в июле в Вашингтоне. В частности, была достигнута договорённость о поставке Киеву пяти систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего радиуса действия. Bloomberg назвало это решение свидетельством продолжающейся поддержки Украины со стороны альянса.
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Президент США Джо Байден также охарактеризовал это решение как "исторический дар", отметив, что вместе с обещанием предоставить десятки систем ПВО меньшей дальности, это решение является важным шагом в поддержке Украины.
Так, например, США, Германия и Румыния обязались предоставить Украине системы ПВО Patriot. Ещё одна система должна быть собрана из компонентов, предоставленных несколькими странами. Италия, в свою очередь, пообещала отправить на Украину комплекс ПВО SAMP-T.
Один из чиновников, с которыми общался Bloomberg, признал, что, несмотря на продвижение России, поддержка Украины со стороны союзников остаётся неравномерной. Ещё один чиновник отметил, что задержки в поставках военной техники негативно влияют на обороноспособность Украины.