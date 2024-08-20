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Холодный расчет: Россия поставила неожиданный рекорд

Холодный расчет: Россия поставила неожиданный рекорд - 20.08.2024, ПРАЙМ

Холодный расчет: Россия поставила неожиданный рекорд

Доля доллара и евро в экспорте России впервые опустилась ниже 20%, в то время как рубль уже используется в 40% сделок, выяснило агентство РИА Новости. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T09:10+0300

2024-08-20T09:10+0300

2024-08-20T09:10+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Доля доллара и евро в экспорте России впервые опустилась ниже 20%, в то время как рубль уже используется в 40% сделок, выяснило агентство РИА Новости.Отмечается, что такое резкое снижение связано с переориентацией экспорта, а также с уходом от недружественных валют, что позволяет снизить риски вторичных санкций. Эксперты отмечают, что изменение структуры торговли также связано с изменением географии экспорта, где Азия увеличивает свои закупки, прежде всего за счет Китая и Индии."Так, в случае с поставками газа в ЕС цена фиксируется в евро, но расчеты происходят через автоматическую конвертацию в рубли. И статистика ЦБ относит это в рублевую категорию. Доля долларов и евро сокращается преимущественно за счет европейских стран, включая Белоруссию", — поделился с агентством Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Согласно данным Банка России, на долю валют недружественных стран пришлось всего 17,6% экспорта. В 2023 году этот показатель составил 32,3%.В издании отметили, что такая трансформация внешней торговли России делает ее недосягаемой для Запада. С другой стороны, существует необходимость предоставления скидок для закрепления на новых рынках и вероятность долгой обработки выручки в банках стран-партнеров, если она выражена в неконвертируемой валюте.Эксперты заключили, что такого рода трансформация приведет к появлению альтернативной мировой финансовой системы и укреплению рубля.

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