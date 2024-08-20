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Рубль упал к юаню четвертую сессию подряд на минимум за два месяца

Рубль упал к юаню четвертую сессию подряд на минимум за два месяца - 20.08.2024, ПРАЙМ

Рубль упал к юаню четвертую сессию подряд на минимум за два месяца

Рубль во вторник упал против юаня на Московской бирже уже четвертую сессию подряд: китайская валюта обновила максимум с 21 июня, следует из данных Московской... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T21:59+0300

2024-08-20T21:59+0300

2024-08-20T21:59+0300

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Рубль во вторник упал против юаня на Московской бирже уже четвертую сессию подряд: китайская валюта обновила максимум с 21 июня, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек — до 12,19 рубля — максимум с 21 июня. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 56,1 миллиарда рублей. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 89,71 рубля. РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля к юаню на Московской бирже продолжил терять позиции – вот уже четвертую сессию подряд. При этом курс китайской валюты закрепляется выше психологической отметки 12 рублей, обновляя максимум с 21 июня, несмотря на близость пика налогового периода августа. "Иностранные валюты в очередной раз обновили двухмесячные максимумы против рубля. Сейчас на площадке происходит то, что случается крайне редко - рынок игнорирует фактор налогового периода, поскольку спрос на иностранную валюту остается значительно выше ее предложения. На фоне такого дисбаланса остальные драйверы уходят на второй план", — комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Стоимость нефти к 21.23 мск снижалась на 0,5%, до 77,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 101,5 пункта. ПРОГНОЗЫ На рубль давят острая геополитика и восстановление спроса на валюту со стороны импортеров, которые налаживают альтернативные товарно-денежные цепочки, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочно возможен выход юаня на Мосбирже выше отметки 12,2 рубля, доллар на "внебирже" может попробовать закрепиться на 90 рублях. В то же время от обесценивания рубль продолжают сдерживать жесткая ДКП Банка России и относительно комфортная стоимость энергоносителей", — добавляет он. На текущей неделе курс доллара на "внебирже" будет находиться в коридоре 87,5-89 рублей, а биржевой курс юаня – около 12 рублей, рассчитывает Антон Кравченко из УК "Первая". "В 20-х числах августа может начать формироваться тенденция к укреплению рубля на фоне прохождения пика налогового периода августа", — добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, юань, доллар, рубль, курсы валют