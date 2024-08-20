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Нефть и рубль падают, но им уже нашли замену - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Нефть и рубль падают, но им уже нашли замену
Нефть и рубль падают, но им уже нашли замену - 20.08.2024, ПРАЙМ
Нефть и рубль падают, но им уже нашли замену
Растущая геополитическая напряженность, в том числе на Ближнем Востоке, а также макроэкономическая нестабильность в США и ЕС и возможность рецессии давят на... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T17:14+0300
2024-08-20T17:14+0300
золото
биржевые цены на золото
курсы валют
биткоин
владислав антонов
bitriver
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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Растущая геополитическая напряженность, в том числе на Ближнем Востоке, а также макроэкономическая нестабильность в США и ЕС и возможность рецессии давят на рубль и нефтяные цены; но они же повышают привлекательность золота и биткоина, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов."Остановимся подробнее на каждом из активов: одной из ключевых причин, по которым Центробанки по всему миру закупают золото, стал прецедент заморозки российских валютных резервов западными странами. Доверие к традиционным резервным активам, в том числе к гособлигациям, подорвано", - отметил он.Мировые регуляторы осознали риски хранения значительной части своих резервов в иностранных валютах и ценных бумагах, поскольку они в любой момент могут быть заблокированы.В свою очередь, золото нельзя "заморозить" или лишить ценности путем санкций. Если физические слитки хранятся на территории страны, она имеет над ними полный контроль.Рост котировок биткоина, помимо геополитической напряженности, вызвали падение индекса доллара из-за ожиданий снижения ставки ФРС в сентябре, рост фондовых индексов, а также заявления вице-президента США Камалы Харрис о возможном назначении Гэри Генслера на пост министра финансов в случае ее победы на президентских выборах."Для биткоина ключевым событием станет заседание ФРС 18 сентября. Если все пройдет без сюрпризов, то следующей целью для покупателей первой криптовалюты может стать отметка в 68,3 тысячи долларов, а к концу сентября — 75 тысяч", - отметил Антонов.На рубль влияют геополитическая напряженность, нагнетание негативной риторики западными СМИ и растущие риски стагфляции с возможностью перехода котировок в зону 90-95 рублей в четвертом квартале. Цены на нефть находятся под давлением геополитики и новостей из Китая, где ожидается спад спроса на топливо. При сочетании ряда факторов мы можем вскоре увидеть 74, а затем и 72 доллара за баррель Brent, заключил аналитик.
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золото, биржевые цены на золото, курсы валют, биткоин, владислав антонов, bitriver, эксклюзив
золото, биржевые цены на золото, Курсы валют, Биткоин, Владислав Антонов, BitRiver, Эксклюзив
17:14 20.08.2024
 
Нефть и рубль падают, но им уже нашли замену

Аналитик Антонов: нефть и рубль дешевеют, но растут золото и биткоин

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Растущая геополитическая напряженность, в том числе на Ближнем Востоке, а также макроэкономическая нестабильность в США и ЕС и возможность рецессии давят на рубль и нефтяные цены; но они же повышают привлекательность золота и биткоина, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
"Остановимся подробнее на каждом из активов: одной из ключевых причин, по которым Центробанки по всему миру закупают золото, стал прецедент заморозки российских валютных резервов западными странами. Доверие к традиционным резервным активам, в том числе к гособлигациям, подорвано", - отметил он.
Мировые регуляторы осознали риски хранения значительной части своих резервов в иностранных валютах и ценных бумагах, поскольку они в любой момент могут быть заблокированы.
В свою очередь, золото нельзя "заморозить" или лишить ценности путем санкций. Если физические слитки хранятся на территории страны, она имеет над ними полный контроль.
Рост котировок биткоина, помимо геополитической напряженности, вызвали падение индекса доллара из-за ожиданий снижения ставки ФРС в сентябре, рост фондовых индексов, а также заявления вице-президента США Камалы Харрис о возможном назначении Гэри Генслера на пост министра финансов в случае ее победы на президентских выборах.
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
Цена золотых слитков впервые в истории превысила один миллион долларов
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"Для биткоина ключевым событием станет заседание ФРС 18 сентября. Если все пройдет без сюрпризов, то следующей целью для покупателей первой криптовалюты может стать отметка в 68,3 тысячи долларов, а к концу сентября — 75 тысяч", - отметил Антонов.
На рубль влияют геополитическая напряженность, нагнетание негативной риторики западными СМИ и растущие риски стагфляции с возможностью перехода котировок в зону 90-95 рублей в четвертом квартале. Цены на нефть находятся под давлением геополитики и новостей из Китая, где ожидается спад спроса на топливо. При сочетании ряда факторов мы можем вскоре увидеть 74, а затем и 72 доллара за баррель Brent, заключил аналитик.
 
золотобиржевые цены на золотоКурсы валютБиткоинВладислав АнтоновBitRiverЭксклюзив
 
 
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