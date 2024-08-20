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Рубль и нефть: снижение на фоне геополитических рисков - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Рубль и нефть: снижение на фоне геополитических рисков
Рубль и нефть: снижение на фоне геополитических рисков - 20.08.2024, ПРАЙМ
Рубль и нефть: снижение на фоне геополитических рисков
В понедельник, 19 августа, российский рубль закрыл торговую сессию в минусе, продолжая тенденцию к ослаблению третий день подряд после кратковременного... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T08:52+0300
2024-08-20T08:59+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В понедельник, 19 августа, российский рубль закрыл торговую сессию в минусе, продолжая тенденцию к ослаблению третий день подряд после кратковременного укрепления 14 августа. По итогам дня курс доллара вырос на 0,44% до 88,95 рубля, евро – на 1,15% до 98,29 рубля, а юань – на 0,24% до 12,10 рубля. Центральный банк РФ установил официальные курсы на 20 августа: доллар– 89,5428 рубля, евро – 98,9355 рубля. Ослабление рубля происходит на фоне общего снижения курса доллара к основным мировым валютам, что объясняет более значительное его падение по отношению к евро, чем к доллару на внутреннем рынке. Однако ключевым фактором давления на российскую валюту в настоящее время выступает ситуация на нефтяном рынке и геополитические риски. Цены на нефть марки Brent продолжают снижаться третий день подряд, достигнув двухнедельного минимума. В понедельник баррель Brent подешевел на 2,37% до 77,70 доллара. Основным драйвером падения стали надежды на перемирие в секторе Газа после заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял предложение по урегулированию разногласий, блокирующих соглашение о прекращении огня. Это ослабило опасения относительно расширения конфликта на Ближнем Востоке и возможных перебоев с поставками из ключевого нефтедобывающего региона. Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывают слабые экономические данные из Китая, крупнейшего импортера нефти, а также сигналы об увеличении запасов топлива в США. Ожидается, что эти факторы приведут к снижению спроса на топливо в ближайшей перспективе. Во вторник на торгах в Азии баррель Brent торгуется около отметки 77 долларов. Технический анализ показывает, что после пробоя уровня 78,50 доллара следующей целью для продавцов может стать отметка 74,50 доллара, а при ее преодолении цена может быстро опуститься до 72 долларов за баррель. Падение цен на нефть неизбежно оказывает давление на рубль. Курс доллара в настоящее время находится в районе 89 рублей. Однако, несмотря на потенциальную цель около 90 рублей, текущая ценовая модель не предполагает сильного ослабления рубля против доллара США. Поддержку российской валюте может оказать нарастание продаж валюты со стороны экспортеров для уплаты налогов 28 августа. В целом, ситуация на валютном и нефтяном рынках остается сложной, с преобладанием факторов давления на цены, но с сохранением потенциала для их поддержки в краткосрочной перспективе. Трейдеры могут воздержаться от активных действий в ожидании публикации протоколов заседания FOMC в среду и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу, которые могут внести ясность в дальнейшую динамику доллара и, как следствие, повлиять на курс рубля и цены на нефть.Индекс Мосбиржи снизился на 1,86%, до 2775 п., индекс РТС - на 2,56%, до 976,50 п. Индекс МосБиржи не удержал 2800 п. Минимум зафиксирован на отметке 2775,64 п. Активирован риск дальнейшего технического падения до 2700 п. Если падение ускорится и покупатели вместо покупок будут закрывать лонги по акциям, то стоит рассмотреть не 2700, а 2500 пунктов.
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Владислав Антонов
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
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40
мнения аналитиков, российский рынок акций
Мнения аналитиков, российский рынок акций
08:52 20.08.2024 (обновлено: 08:59 20.08.2024)
 

Рубль и нефть: снижение на фоне геополитических рисков

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В понедельник, 19 августа, российский рубль закрыл торговую сессию в минусе, продолжая тенденцию к ослаблению третий день подряд после кратковременного укрепления 14 августа. По итогам дня курс доллара вырос на 0,44% до 88,95 рубля, евро – на 1,15% до 98,29 рубля, а юань – на 0,24% до 12,10 рубля. Центральный банк РФ установил официальные курсы на 20 августа: доллар– 89,5428 рубля, евро – 98,9355 рубля.

Ослабление рубля происходит на фоне общего снижения курса доллара к основным мировым валютам, что объясняет более значительное его падение по отношению к евро, чем к доллару на внутреннем рынке. Однако ключевым фактором давления на российскую валюту в настоящее время выступает ситуация на нефтяном рынке и геополитические риски.

Цены на нефть марки Brent продолжают снижаться третий день подряд, достигнув двухнедельного минимума. В понедельник баррель Brent подешевел на 2,37% до 77,70 доллара. Основным драйвером падения стали надежды на перемирие в секторе Газа после заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял предложение по урегулированию разногласий, блокирующих соглашение о прекращении огня. Это ослабило опасения относительно расширения конфликта на Ближнем Востоке и возможных перебоев с поставками из ключевого нефтедобывающего региона.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывают слабые экономические данные из Китая, крупнейшего импортера нефти, а также сигналы об увеличении запасов топлива в США. Ожидается, что эти факторы приведут к снижению спроса на топливо в ближайшей перспективе.

Во вторник на торгах в Азии баррель Brent торгуется около отметки 77 долларов. Технический анализ показывает, что после пробоя уровня 78,50 доллара следующей целью для продавцов может стать отметка 74,50 доллара, а при ее преодолении цена может быстро опуститься до 72 долларов за баррель.

Падение цен на нефть неизбежно оказывает давление на рубль. Курс доллара в настоящее время находится в районе 89 рублей. Однако, несмотря на потенциальную цель около 90 рублей, текущая ценовая модель не предполагает сильного ослабления рубля против доллара США. Поддержку российской валюте может оказать нарастание продаж валюты со стороны экспортеров для уплаты налогов 28 августа.

В целом, ситуация на валютном и нефтяном рынках остается сложной, с преобладанием факторов давления на цены, но с сохранением потенциала для их поддержки в краткосрочной перспективе. Трейдеры могут воздержаться от активных действий в ожидании публикации протоколов заседания FOMC в среду и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу, которые могут внести ясность в дальнейшую динамику доллара и, как следствие, повлиять на курс рубля и цены на нефть.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,86%, до 2775 п., индекс РТС - на 2,56%, до 976,50 п. Индекс МосБиржи не удержал 2800 п. Минимум зафиксирован на отметке 2775,64 п. Активирован риск дальнейшего технического падения до 2700 п. Если падение ускорится и покупатели вместо покупок будут закрывать лонги по акциям, то стоит рассмотреть не 2700, а 2500 пунктов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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