https://1prime.ru/20240820/sakhar-851013770.html

Биржевые цены на сахар в мире опустились до минимума с октября 2022 года

Биржевые цены на сахар в мире опустились до минимума с октября 2022 года - 20.08.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на сахар в мире опустились до минимума с октября 2022 года

Биржевые цены на сахар во вторник снижаются почти на 2%, показатель находится на минимальных с октября позапрошлого года значениях, следует из данных ICE... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T17:05+0300

2024-08-20T17:05+0300

2024-08-20T17:05+0300

рынки

биржа ice

сахар

https://cdnn.1prime.ru/img/83325/17/833251742_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_9ade163d194d91d4692225d3b730693f.jpg

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар во вторник снижаются почти на 2%, показатель находится на минимальных с октября позапрошлого года значениях, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.55 мск стоимость октябрьского фьючерса на сахар падает на 1,8%, до 17,7 цента за фунт. Минимально показатель во вторник опускался до 17,56 цента. На таком уровне цены на сахар находятся впервые с конца октября 2022 года. С начала месяца цены на сахар опустились на 6,6% после падения почти на 7% по итогам июля. Цены снижаются ввиду благоприятных прогнозов в основных странах-производителях сахара. Так, в Бразилии в этом сельскохозяйственном году ожидают производство на рекордном уровне в 43,1 миллиона тонн (41 миллион годом ранее). В Таиланде прогнозируют восстановление производства до 9-10 миллионов тонн сахара с 8,8 миллиона годом ранее. В целом же в мире, как ранее прогнозировало минсельхоз США, производство вырастет на 1,6% - до 186 миллиона тонн.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, биржа ice, сахар