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Биржевые цены на сахар в мире опустились до минимума с октября 2022 года
Биржевые цены на сахар в мире опустились до минимума с октября 2022 года - 20.08.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на сахар в мире опустились до минимума с октября 2022 года
Биржевые цены на сахар во вторник снижаются почти на 2%, показатель находится на минимальных с октября позапрошлого года значениях, следует из данных ICE... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T17:05+0300
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар во вторник снижаются почти на 2%, показатель находится на минимальных с октября позапрошлого года значениях, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.55 мск стоимость октябрьского фьючерса на сахар падает на 1,8%, до 17,7 цента за фунт. Минимально показатель во вторник опускался до 17,56 цента. На таком уровне цены на сахар находятся впервые с конца октября 2022 года. С начала месяца цены на сахар опустились на 6,6% после падения почти на 7% по итогам июля. Цены снижаются ввиду благоприятных прогнозов в основных странах-производителях сахара. Так, в Бразилии в этом сельскохозяйственном году ожидают производство на рекордном уровне в 43,1 миллиона тонн (41 миллион годом ранее). В Таиланде прогнозируют восстановление производства до 9-10 миллионов тонн сахара с 8,8 миллиона годом ранее. В целом же в мире, как ранее прогнозировало минсельхоз США, производство вырастет на 1,6% - до 186 миллиона тонн.
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рынки, биржа ice, сахар
Биржевые цены на сахар в мире опустились до минимума с октября 2022 года
ICE: цены на сахар в мире опустились до минимума с октября 2022 года
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар во вторник снижаются почти на 2%, показатель находится на минимальных с октября позапрошлого года значениях, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 16.55 мск стоимость октябрьского фьючерса на сахар падает на 1,8%, до 17,7 цента за фунт. Минимально показатель во вторник опускался до 17,56 цента. На таком уровне цены на сахар находятся впервые с конца октября 2022 года.
С начала месяца цены на сахар опустились на 6,6% после падения почти на 7% по итогам июля.
Цены снижаются ввиду благоприятных прогнозов в основных странах-производителях сахара. Так, в Бразилии в этом сельскохозяйственном году ожидают производство на рекордном уровне в 43,1 миллиона тонн (41 миллион годом ранее). В Таиланде прогнозируют восстановление производства до 9-10 миллионов тонн сахара с 8,8 миллиона годом ранее. В целом же в мире, как ранее прогнозировало минсельхоз США, производство вырастет на 1,6% - до 186 миллиона тонн.