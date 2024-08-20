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Сбербанк возобновит выдачу IT-ипотеки

Сбербанк возобновит выдачу IT-ипотеки - 20.08.2024, ПРАЙМ

Сбербанк возобновит выдачу IT-ипотеки

Сбербанк с 21 августа вновь начнет выдавать ипотечные кредиты по программе для IT-специалистов, сообщил банк. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T17:09+0300

2024-08-20T17:09+0300

2024-08-20T17:09+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Сбербанк с 21 августа вновь начнет выдавать ипотечные кредиты по программе для IT-специалистов, сообщил банк. "С 21 августа Сбербанк возобновит выдачи кредитов по программе "Ипотека для ИТ". Отмечу, что банк актуализирует ранее одобренные заявки по новым условиям действия программы, которые вступили в силу с 1 августа 2024 года", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления банка Кирилла Царева. Сбербанк в конце июня временно приостановил выдачи IT-ипотеки в связи с окончанием выделенного лимита. Всего с момента запуска IT-ипотеки в 2022 году "Сбер" выдал 31,7 тысячи таких кредитов на сумму более 256 миллиардов рублей. Правительство РФ с 1 августа продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года, но на новых условиях. Максимальная ставка теперь составляет 6% годовых, сумма льготного кредита - до 9 миллионов рублей. При этом можно оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму - до 18 миллионов рублей, но тогда в части кредита выше лимита в 9 миллионов рублей будет действовать рыночная процентная ставка. Программа больше не распространяется на Москву и Санкт-Петербург. Для получения льготного кредита минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ должен составлять 150 тысяч рублей в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях, а в остальных населенных пунктах – от 90 тысяч рублей.

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россия, сбербанк, it-ипотека