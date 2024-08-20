https://1prime.ru/20240820/sedan-851005088.html

Эксперт "ЗР" назвал лучший седан до миллиона рублей на вторичном рынке

Эксперт "ЗР" назвал лучший седан до миллиона рублей на вторичном рынке - 20.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт "ЗР" назвал лучший седан до миллиона рублей на вторичном рынке

На российском автомобильным рынке наблюдается стремительное повышение цен, найти хороший вариант стоимостью меньше миллиона рублей практически невозможно. За... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T13:05+0300

2024-08-20T13:05+0300

2024-08-20T13:05+0300

авторынок рф

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильным рынке наблюдается стремительное повышение цен, найти хороший вариант стоимостью меньше миллиона рублей практически невозможно. За хорошим автомобилем с приличной комплектацией стоит обратиться на вторичный рынок, рассказал эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев.Одним из главных номинантов является седан Chevrolet Epica, уточнил эксперт. По своему оснащению он может соперничать с Hyundai Sonata и Kia Optima."Под капотом" моделей, выпущенных после 2008 года установлен шестицилиндровый двигатель на 2 литра мощностью 143 л.с. Он отличается алюминиевым блоком, цепным приводом ГРМ, допускает АИ-92. Недостатком седана является масляный насос, неполадки с которым зачастую приводят к проворачиванию вкладышей. Модель характеризуется неплохой подвеской и стойким рулевым механизмом, позволяющей проходить большие расстояния с минимальными поломками.Стоимость автомобиля с пробегом менее 150 тысяч километров не превысит 950 тысяч рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авторынок рф