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Эксперт "ЗР" назвал лучший седан до миллиона рублей на вторичном рынке - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперт "ЗР" назвал лучший седан до миллиона рублей на вторичном рынке
Эксперт "ЗР" назвал лучший седан до миллиона рублей на вторичном рынке - 20.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт "ЗР" назвал лучший седан до миллиона рублей на вторичном рынке
На российском автомобильным рынке наблюдается стремительное повышение цен, найти хороший вариант стоимостью меньше миллиона рублей практически невозможно. За... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T13:05+0300
2024-08-20T13:05+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильным рынке наблюдается стремительное повышение цен, найти хороший вариант стоимостью меньше миллиона рублей практически невозможно. За хорошим автомобилем с приличной комплектацией стоит обратиться на вторичный рынок, рассказал эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев.Одним из главных номинантов является седан Chevrolet Epica, уточнил эксперт. По своему оснащению он может соперничать с Hyundai Sonata и Kia Optima."Под капотом" моделей, выпущенных после 2008 года установлен шестицилиндровый двигатель на 2 литра мощностью 143 л.с. Он отличается алюминиевым блоком, цепным приводом ГРМ, допускает АИ-92. Недостатком седана является масляный насос, неполадки с которым зачастую приводят к проворачиванию вкладышей. Модель характеризуется неплохой подвеской и стойким рулевым механизмом, позволяющей проходить большие расстояния с минимальными поломками.Стоимость автомобиля с пробегом менее 150 тысяч километров не превысит 950 тысяч рублей.
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13:05 20.08.2024
 
Эксперт "ЗР" назвал лучший седан до миллиона рублей на вторичном рынке

Эксперт "За рулем" рекомендует рассмотреть Chevrolet Epica на вторичном рынке

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильным рынке наблюдается стремительное повышение цен, найти хороший вариант стоимостью меньше миллиона рублей практически невозможно. За хорошим автомобилем с приличной комплектацией стоит обратиться на вторичный рынок, рассказал эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев.
Одним из главных номинантов является седан Chevrolet Epica, уточнил эксперт. По своему оснащению он может соперничать с Hyundai Sonata и Kia Optima.
"Под капотом" моделей, выпущенных после 2008 года установлен шестицилиндровый двигатель на 2 литра мощностью 143 л.с. Он отличается алюминиевым блоком, цепным приводом ГРМ, допускает АИ-92. Недостатком седана является масляный насос, неполадки с которым зачастую приводят к проворачиванию вкладышей. Модель характеризуется неплохой подвеской и стойким рулевым механизмом, позволяющей проходить большие расстояния с минимальными поломками.
Стоимость автомобиля с пробегом менее 150 тысяч километров не превысит 950 тысяч рублей.
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