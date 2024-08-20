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ФРГ должна поделиться с СБ ООН данными по "Севпотокам", заявил Полянский - 20.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240820/sevpotoki-851019121.html
ФРГ должна поделиться с СБ ООН данными по "Севпотокам", заявил Полянский
ФРГ должна поделиться с СБ ООН данными по "Севпотокам", заявил Полянский - 20.08.2024, ПРАЙМ
ФРГ должна поделиться с СБ ООН данными по "Севпотокам", заявил Полянский
Германия должна предоставить членам Совета Безопасности ООН информацию о расследовании теракта на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T21:05+0300
2024-08-20T21:05+0300
политика
оон
совбез оон
северные потоки
теракт на "северных потоках"
германия
россия
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ООН, 20 авг – ПРАЙМ. Германия должна предоставить членам Совета Безопасности ООН информацию о расследовании теракта на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Российский дипломат заявил, что ФРГ обязана предоставить Совету безопасности ООН той информацией по расследованию взрыва на "Северных потоках", которой она располагает, Россия ожидает, что она это сделает в будущем. 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах, ведущих в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", — произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключают, что это была целенаправленная диверсия. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и оценить сроки ремонта невозможно. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту акта международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные о взрывах на "Северных потоках", но так и не получила их, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://1prime.ru/20240819/sevpotoki-850991169.html
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оон, совбез оон, северные потоки, теракт на "северных потоках", германия, россия
Политика, ООН, Совбез ООН, Северные потоки, теракт на "Северных потоках", ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ
21:05 20.08.2024
 
ФРГ должна поделиться с СБ ООН данными по "Севпотокам", заявил Полянский

Полянский: ФРГ должна поделиться с СБ ООН данными о теракте на "Севпотоках"

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
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ООН, 20 авг – ПРАЙМ. Германия должна предоставить членам Совета Безопасности ООН информацию о расследовании теракта на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Российский дипломат заявил, что ФРГ обязана предоставить Совету безопасности ООН той информацией по расследованию взрыва на "Северных потоках", которой она располагает, Россия ожидает, что она это сделает в будущем.
ЧП на Северных потоках
Чиновники в ФРГ обвиняют Россию в подрыве "Северных потоков", пишут СМИ
Вчера, 20:57
26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах, ведущих в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", — произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключают, что это была целенаправленная диверсия. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и оценить сроки ремонта невозможно.
Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту акта международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные о взрывах на "Северных потоках", но так и не получила их, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
ПолитикаООНСовбез ООНСеверные потокитеракт на "Северных потоках"ГЕРМАНИЯРОССИЯ
 
 
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