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Россия отклонила приглашение Швейцарии по случаю юбилея Женевской конвенции - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Россия отклонила приглашение Швейцарии по случаю юбилея Женевской конвенции
Россия отклонила приглашение Швейцарии по случаю юбилея Женевской конвенции - 20.08.2024, ПРАЙМ
Россия отклонила приглашение Швейцарии по случаю юбилея Женевской конвенции
МИД Швейцарии пригласил российскую дипмиссию при Совете Безопасности ООН неофициально посетить Женеву 25-26 августа по случаю 75-летия Женевской конвенции... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T19:56+0300
2024-08-20T19:56+0300
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ЖЕНЕВА, 20 авг - ПРАЙМ. МИД Швейцарии пригласил российскую дипмиссию при Совете Безопасности ООН неофициально посетить Женеву 25-26 августа по случаю 75-летия Женевской конвенции. Российская миссия отказалась приехать, заявил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо. Бидо заявил, что это неофициальная поездка. В ней примут участие все члены Совета Безопасности, включая Россию. Приглашения были направлены представительствам при Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Российская миссия сообщила, что не поедет в Женеву. Остальные 14 членов Совета Безопасности, как ожидается, прибудут.Федеральный совет Швейцарии сообщает на своём сайте, что в Женеве пройдёт обсуждение соблюдения и укрепления международного гуманитарного права. Это произойдёт через 75 лет после того, как были приняты Женевские конвенции.В документе подчеркивается, что цель этого визита — показать, как в Женеве на международном уровне предотвращают угрозы миру и безопасности.
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сб оон, россия
Политика, СБ ООН, РОССИЯ
19:56 20.08.2024
 
Россия отклонила приглашение Швейцарии по случаю юбилея Женевской конвенции

Дипмиссия России при СБ ООН не приняла приглашение Швейцарии посетить Женеву

© Фото : UN Photo/Evan SchneiderСовет безопасности ООН
Совет безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© Фото : UN Photo/Evan Schneider
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ЖЕНЕВА, 20 авг - ПРАЙМ. МИД Швейцарии пригласил российскую дипмиссию при Совете Безопасности ООН неофициально посетить Женеву 25-26 августа по случаю 75-летия Женевской конвенции. Российская миссия отказалась приехать, заявил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо.
Бидо заявил, что это неофициальная поездка. В ней примут участие все члены Совета Безопасности, включая Россию. Приглашения были направлены представительствам при Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Российская миссия сообщила, что не поедет в Женеву. Остальные 14 членов Совета Безопасности, как ожидается, прибудут.
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Федеральный совет Швейцарии сообщает на своём сайте, что в Женеве пройдёт обсуждение соблюдения и укрепления международного гуманитарного права. Это произойдёт через 75 лет после того, как были приняты Женевские конвенции.
В документе подчеркивается, что цель этого визита — показать, как в Женеве на международном уровне предотвращают угрозы миру и безопасности.
 
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