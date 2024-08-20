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РБК: собственники жилья не хотят повышать скидки на "вторичку"

РБК: собственники жилья не хотят повышать скидки на "вторичку" - 20.08.2024, ПРАЙМ

РБК: собственники жилья не хотят повышать скидки на "вторичку"

Скидки на вторичном рынке недвижимости в Москве перестали расти в июле-августе. Средний размер дисконта составляет 2-5% от стоимости сделки, что остается на... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T13:10+0300

2024-08-20T13:10+0300

2024-08-20T13:10+0300

недвижимость

россия

вторичный рынок

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Скидки на вторичном рынке недвижимости в Москве перестали расти в июле-августе. Средний размер дисконта составляет 2-5% от стоимости сделки, что остается на уровне весенних показателей, пишет РБК.Согласно изданию, рынок новостроек также потерял свои конкурентные преимущества после отмены льготной ипотеки. Доля сделок со скидками остается высокой - около 75-80% - но не изменилась с весны."Стандартный размер скидки на рынке вторичного жилья Москвы продолжает держаться на уровне 2–5%. Одни продавцы готовы идти лишь на минимальные скидки в размере 50 тыс. руб., другие же согласны уступить 300–500 тыс. руб. и больше", — рассказала в беседе с "РБК Недвижимость" руководитель департамента городской и загородной недвижимости компании "НДВ Супермаркет Недвижимости" Елена Мищенко.По словам опрошенных изданием экспертов, скидки на жилье на вторичном рынке Москвы перестали расти по нескольким причинам. Во-первых, продавцы перестали завышать цены на квартиры, так как спрос на жилье снизился, а ставки стали выше. Теперь квартиры выставляются на продажу по рыночным ценам. Кроме того, средняя цена за квадратный метр жилья выросла на 8% за год, но рост с начала года составил всего 2,4%, что также сдерживает рост скидок.Во-вторых, условия ипотеки на вторичном рынке сравнялись с первичным рынком, после чего часть покупателей перешла на вторичный рынок. В результате некоторые продавцы отменили ранее предлагаемые скидки, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240802/ipoteka-850616324.html

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россия, вторичный рынок