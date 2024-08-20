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Россия в январе-июле сократила поставки СПГ в Китай

Россия в январе-июле сократила поставки СПГ в Китай - 20.08.2024, ПРАЙМ

Россия в январе-июле сократила поставки СПГ в Китай

Россия по итогам первых семи месяцев 2024 года поставила в Китай 4,19 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 2,449 миллиарда долларов, что на 5,84%... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T11:32+0300

2024-08-20T11:32+0300

2024-08-20T11:32+0300

энергетика

россия

китай

спг

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ПЕКИН, 20 авг – ПРАЙМ. Россия по итогам первых семи месяцев 2024 года поставила в Китай 4,19 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 2,449 миллиарда долларов, что на 5,84% меньше по сравнению с показателем прошлого года, следует из данных, опубликованных во вторник главным таможенным управлением КНР. Снижение объема поставок СПГ за январь-июль составило 5,84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 4,45 миллиона тонн СПГ на 3 миллиарда долларов. Отдельно в июле КНР закупила в РФ 667,055 тысячи тонн СПГ на 384,284 миллиона долларов.

китай

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россия, китай, спг