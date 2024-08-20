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Россия в январе-июле сократила поставки СПГ в Китай
Россия в январе-июле сократила поставки СПГ в Китай - 20.08.2024, ПРАЙМ
Россия в январе-июле сократила поставки СПГ в Китай
Россия по итогам первых семи месяцев 2024 года поставила в Китай 4,19 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 2,449 миллиарда долларов, что на 5,84%... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T11:32+0300
2024-08-20T11:32+0300
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энергетика
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ПЕКИН, 20 авг – ПРАЙМ. Россия по итогам первых семи месяцев 2024 года поставила в Китай 4,19 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 2,449 миллиарда долларов, что на 5,84% меньше по сравнению с показателем прошлого года, следует из данных, опубликованных во вторник главным таможенным управлением КНР. Снижение объема поставок СПГ за январь-июль составило 5,84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 4,45 миллиона тонн СПГ на 3 миллиарда долларов. Отдельно в июле КНР закупила в РФ 667,055 тысячи тонн СПГ на 384,284 миллиона долларов.
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россия, китай, спг
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, СПГ
Россия в январе-июле сократила поставки СПГ в Китай
Таможня КНР: Россия сократила поставки СПГ в Китай на 5,8%, до 4,2 млн тонн
ПЕКИН, 20 авг – ПРАЙМ. Россия по итогам первых семи месяцев 2024 года поставила в Китай 4,19 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 2,449 миллиарда долларов, что на 5,84% меньше по сравнению с показателем прошлого года, следует из данных, опубликованных во вторник главным таможенным управлением КНР.
Снижение объема поставок СПГ за январь-июль составило 5,84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 4,45 миллиона тонн СПГ на 3 миллиарда долларов.
Отдельно в июле КНР закупила в РФ 667,055 тысячи тонн СПГ на 384,284 миллиона долларов.