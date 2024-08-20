Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На нескольких фронтах". В Китае обратились к США с мрачной новостью - 20.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240820/ssha-851003478.html
"На нескольких фронтах". В Китае обратились к США с мрачной новостью
"На нескольких фронтах". В Китае обратились к США с мрачной новостью - 20.08.2024, ПРАЙМ
"На нескольких фронтах". В Китае обратились к США с мрачной новостью
Соединенные Штаты потерпят поражение, если будут принимать участие в войнах сразу на нескольких фронтах, предупредило издание Global Times. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T12:21+0300
2024-08-20T12:21+0300
россия
сша
украина
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/36/833923616_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_a6c365e1501d2fc719ee4a730b6badf6.jpg
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Соединенные Штаты потерпят поражение, если будут принимать участие в войнах сразу на нескольких фронтах, предупредило издание Global Times."На протяжении всей истории державы, которые участвовали в войнах на нескольких фронтах, зачастую несли поражение", — говорится в статье.Кроме того, как пишут авторы материала, Вашингтон уже истощил свои ресурсы, регулярно оказывая финансовую помощь Киеву. Более того, удовлетворить потребности Украины также не получается, так как часть предназначенных для нее боеприпасов США направили Израилю после начала ближневосточного конфликта. Издание предупреждает, что США не смогут "потянуть" третью войну, которую они пытаются разжечь в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
https://1prime.ru/20240820/prodvizhenie-850999774.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/36/833923616_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_6977b7b8ddc84fdfaade3969eebeec43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, украина, военная помощь украине
РОССИЯ, США, УКРАИНА, военная помощь Украине
12:21 20.08.2024
 
"На нескольких фронтах". В Китае обратились к США с мрачной новостью

GT: США ждет поражение, если они поддержат сразу три войны одновременно

© РИА Новости . Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗабор у Белого дома в Вашингтоне станет выше
Забор у Белого дома в Вашингтоне станет выше - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Михаил Тургиев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Соединенные Штаты потерпят поражение, если будут принимать участие в войнах сразу на нескольких фронтах, предупредило издание Global Times.
"На протяжении всей истории державы, которые участвовали в войнах на нескольких фронтах, зачастую несли поражение", — говорится в статье.
Кроме того, как пишут авторы материала, Вашингтон уже истощил свои ресурсы, регулярно оказывая финансовую помощь Киеву. Более того, удовлетворить потребности Украины также не получается, так как часть предназначенных для нее боеприпасов США направили Израилю после начала ближневосточного конфликта.
Издание предупреждает, что США не смогут "потянуть" третью войну, которую они пытаются разжечь в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
"Важный вопрос". В США сделали неожиданное заявление о Курской области
10:44
 
РОССИЯСШАУКРАИНАвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала