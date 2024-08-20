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"На нескольких фронтах". В Китае обратились к США с мрачной новостью

"На нескольких фронтах". В Китае обратились к США с мрачной новостью - 20.08.2024, ПРАЙМ

"На нескольких фронтах". В Китае обратились к США с мрачной новостью

Соединенные Штаты потерпят поражение, если будут принимать участие в войнах сразу на нескольких фронтах, предупредило издание Global Times. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T12:21+0300

2024-08-20T12:21+0300

2024-08-20T12:21+0300

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Соединенные Штаты потерпят поражение, если будут принимать участие в войнах сразу на нескольких фронтах, предупредило издание Global Times."На протяжении всей истории державы, которые участвовали в войнах на нескольких фронтах, зачастую несли поражение", — говорится в статье.Кроме того, как пишут авторы материала, Вашингтон уже истощил свои ресурсы, регулярно оказывая финансовую помощь Киеву. Более того, удовлетворить потребности Украины также не получается, так как часть предназначенных для нее боеприпасов США направили Израилю после начала ближневосточного конфликта. Издание предупреждает, что США не смогут "потянуть" третью войну, которую они пытаются разжечь в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

https://1prime.ru/20240820/prodvizhenie-850999774.html

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россия, сша, украина, военная помощь украине