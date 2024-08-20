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В Госдуму внесли проект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО
В Госдуму внесли проект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО - 20.08.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО
В Государственную Думу внесли законопроект, предполагающий дополнительные желищные гарантии участникам специальной военной операции. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T12:28+0300
2024-08-20T12:28+0300
2024-08-20T12:28+0300
россия
госдума
льготы
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли законопроект, предполагающий дополнительные желищные гарантии участникам специальной военной операции. Инициаторами проекта выступили депутаты от фракции "Единая Россия".Отмечается, что указанный проект предусматривает внеочередное право на получение жилья военнослужащими, которые воспитывают ребенка-инвалида. На текущий момент эта льгота распостраняется на бойцов, которые воспитывают троих и более детей.Как отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев, одобрение этого законопроекта ведет к повышению уровня социальной защищенности семей военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов.
https://1prime.ru/20240820/vyplata-850994483.html
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россия, госдума, льготы
В Госдуму внесли проект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО
ЕР внесла в ГД проект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли законопроект, предполагающий дополнительные желищные гарантии участникам специальной военной операции.
Инициаторами проекта выступили депутаты от фракции "Единая Россия".
Отмечается, что указанный проект предусматривает внеочередное право на получение жилья военнослужащими, которые воспитывают ребенка-инвалида. На текущий момент эта льгота распостраняется на бойцов, которые воспитывают троих и более детей.
Как отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев, одобрение этого законопроекта ведет к повышению уровня социальной защищенности семей военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов.
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