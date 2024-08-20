https://1prime.ru/20240820/svo-851004244.html

В Госдуму внесли проект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО

В Госдуму внесли проект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО - 20.08.2024, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО

В Государственную Думу внесли законопроект, предполагающий дополнительные желищные гарантии участникам специальной военной операции. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T12:28+0300

2024-08-20T12:28+0300

2024-08-20T12:28+0300

россия

госдума

льготы

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли законопроект, предполагающий дополнительные желищные гарантии участникам специальной военной операции. Инициаторами проекта выступили депутаты от фракции "Единая Россия".Отмечается, что указанный проект предусматривает внеочередное право на получение жилья военнослужащими, которые воспитывают ребенка-инвалида. На текущий момент эта льгота распостраняется на бойцов, которые воспитывают троих и более детей.Как отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев, одобрение этого законопроекта ведет к повышению уровня социальной защищенности семей военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов.

https://1prime.ru/20240820/vyplata-850994483.html

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россия, госдума, льготы