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Советское чудо-оружие: в СССР разработали танк на случай ядерной войны

Советское чудо-оружие: в СССР разработали танк на случай ядерной войны - 20.08.2024, ПРАЙМ

Советское чудо-оружие: в СССР разработали танк на случай ядерной войны

В СССР был создан уникальный проект танка "Объект 279", предназначенный для ведения боев в Европе в условиях ядерной войны, следует из материала издания The... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T15:38+0300

2024-08-20T15:38+0300

2024-08-20T15:38+0300

вооружения

ссср

танки

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В СССР был создан уникальный проект танка "Объект 279", предназначенный для ведения боев в Европе в условиях ядерной войны, следует из материала издания The National Interest.Согласно изданию, танк был спроектирован таким образом, чтобы выжить в условиях ядерного взрыва. Он был оснащен четырьмя гусеницами-траками, чтобы минимизировать давление на грунт и избежать проседания. "Главное орудие у "Объекта 279" было очень крупным, калибром в 130 миллиметров. Хотя его спроектировали в 1950-х гг., такая пушка считалась бы большой даже по сегодняшним стандартам", - сказано в публикации.Но самым уникальным аспектом танка была его броня, которая должна была выдержать как противотанковые снаряды, так и ядерные взрывы. Но из-за изменений в военной доктрине и развития концепции основного танка, проект "Объект 279" был отменен. Ученые пришли к выводу, что в следующей войне в Европе будут применяться обычные оружие, а не ядерные боеголовки, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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ссср, танки