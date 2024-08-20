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Советское чудо-оружие: в СССР разработали танк на случай ядерной войны - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Советское чудо-оружие: в СССР разработали танк на случай ядерной войны
Советское чудо-оружие: в СССР разработали танк на случай ядерной войны - 20.08.2024, ПРАЙМ
Советское чудо-оружие: в СССР разработали танк на случай ядерной войны
В СССР был создан уникальный проект танка "Объект 279", предназначенный для ведения боев в Европе в условиях ядерной войны, следует из материала издания The... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T15:38+0300
2024-08-20T15:38+0300
вооружения
ссср
танки
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В СССР был создан уникальный проект танка "Объект 279", предназначенный для ведения боев в Европе в условиях ядерной войны, следует из материала издания The National Interest.Согласно изданию, танк был спроектирован таким образом, чтобы выжить в условиях ядерного взрыва. Он был оснащен четырьмя гусеницами-траками, чтобы минимизировать давление на грунт и избежать проседания. "Главное орудие у "Объекта 279" было очень крупным, калибром в 130 миллиметров. Хотя его спроектировали в 1950-х гг., такая пушка считалась бы большой даже по сегодняшним стандартам", - сказано в публикации.Но самым уникальным аспектом танка была его броня, которая должна была выдержать как противотанковые снаряды, так и ядерные взрывы. Но из-за изменений в военной доктрине и развития концепции основного танка, проект "Объект 279" был отменен. Ученые пришли к выводу, что в следующей войне в Европе будут применяться обычные оружие, а не ядерные боеголовки, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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ссср, танки
Вооружения, СССР, Танки
15:38 20.08.2024
 
Советское чудо-оружие: в СССР разработали танк на случай ядерной войны

The National Interest: в СССР был создан "Царь-танк" на случай ядерной войны

© Фото : СоцсетиТанк-черепаха. Скриншот видео
Танк-черепаха. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© Фото : Соцсети
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В СССР был создан уникальный проект танка "Объект 279", предназначенный для ведения боев в Европе в условиях ядерной войны, следует из материала издания The National Interest.
Согласно изданию, танк был спроектирован таким образом, чтобы выжить в условиях ядерного взрыва. Он был оснащен четырьмя гусеницами-траками, чтобы минимизировать давление на грунт и избежать проседания.
"Главное орудие у "Объекта 279" было очень крупным, калибром в 130 миллиметров. Хотя его спроектировали в 1950-х гг., такая пушка считалась бы большой даже по сегодняшним стандартам", - сказано в публикации.
Но самым уникальным аспектом танка была его броня, которая должна была выдержать как противотанковые снаряды, так и ядерные взрывы. Но из-за изменений в военной доктрине и развития концепции основного танка, проект "Объект 279" был отменен. Ученые пришли к выводу, что в следующей войне в Европе будут применяться обычные оружие, а не ядерные боеголовки, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Валентин Костюков - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
В ядерном центре рассказали, когда в России заработает "Царь-лазер"
12 августа, 17:21
 
ВооруженияСССРТанки
 
 
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