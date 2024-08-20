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В Китае оценили рост объема торговли с Россией
В Китае оценили рост объема торговли с Россией - 20.08.2024, ПРАЙМ
В Китае оценили рост объема торговли с Россией
Объем торговли между Россией и Китаем продолжает расти, РФ стала крупнейшим поставщиком сырой нефти, газа и удобрений в КНР, заявил заместитель государственного | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T09:53+0300
2024-08-20T09:53+0300
2024-08-20T09:53+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Объем торговли между Россией и Китаем продолжает расти, РФ стала крупнейшим поставщиком сырой нефти, газа и удобрений в КНР, заявил заместитель государственного совета КНР Хэ Лифэн. "Перед лицом все более сложной внешней ситуации стороны всеми силами реализуют важный консенсус, достигнутый лидерами двух стран. Динамично развивается двусторонняя торговля. За первое полугодие 2024 года объем торговли продолжает расти на 1,6%, всесторонне обеспечивая спрос на российском рынке. Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти и природного газа, древесины и калийных удобрений в Китай", - сказал Хэ Лифэн в ходе заседания Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Китайский вице-премьер напомнил, что стороны завершили изучение вопроса по либерализации и упрощению процедур при торговле между Китаем и ЕАЭС, положительный прогресс был достигнут в переговорах по актуализации соглашения о защите и поощрении инвестиций. "Развивается сотрудничество в ключевых проектах в области атомной энергетики, авиации, космических полетов, спутниковой навигации. Расширяется сотрудничество в области информационных технологий, искусственного интеллекта, транспорта", - уточнил Хэ Лифэн. "В условиях хаотичной международной ситуации вышеуказанные результаты были достигнуты нелегко, но в полной мере отражают высокую степень взаимного доверия в китайско-российских отношениях, их устойчивость и жизнеспособность. Выражаем надежду на новый уровень сотрудничества, стабильное развитие китайско-российских отношений", - заключил вице-премьер госсовета КНР.
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россия, китай, торговля
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, торговля
В Китае оценили рост объема торговли с Россией
Вице-премьер Госсовета КНР: объем торговли между Россией и КНР продолжает расти
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Объем торговли между Россией и Китаем продолжает расти, РФ стала крупнейшим поставщиком сырой нефти, газа и удобрений в КНР, заявил заместитель государственного совета КНР Хэ Лифэн.
"Перед лицом все более сложной внешней ситуации стороны всеми силами реализуют важный консенсус, достигнутый лидерами двух стран. Динамично развивается двусторонняя торговля. За первое полугодие 2024 года объем торговли продолжает расти на 1,6%, всесторонне обеспечивая спрос на российском рынке. Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти и природного газа, древесины и калийных удобрений в Китай", - сказал Хэ Лифэн в ходе заседания Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
Китайский вице-премьер напомнил, что стороны завершили изучение вопроса по либерализации и упрощению процедур при торговле между Китаем и ЕАЭС, положительный прогресс был достигнут в переговорах по актуализации соглашения о защите и поощрении инвестиций.
"Развивается сотрудничество в ключевых проектах в области атомной энергетики, авиации, космических полетов, спутниковой навигации. Расширяется сотрудничество в области информационных технологий, искусственного интеллекта, транспорта", - уточнил Хэ Лифэн.
"В условиях хаотичной международной ситуации вышеуказанные результаты были достигнуты нелегко, но в полной мере отражают высокую степень взаимного доверия в китайско-российских отношениях, их устойчивость и жизнеспособность. Выражаем надежду на новый уровень сотрудничества, стабильное развитие китайско-российских отношений", - заключил вице-премьер госсовета КНР.