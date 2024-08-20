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Чернышенко оценил рост товарооборота между Россией и Китаем в 2024 году - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Чернышенко оценил рост товарооборота между Россией и Китаем в 2024 году
Чернышенко оценил рост товарооборота между Россией и Китаем в 2024 году - 20.08.2024, ПРАЙМ
Чернышенко оценил рост товарооборота между Россией и Китаем в 2024 году
В первом полугодии 2024 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 4,8% и составил $113 млрд, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T09:21+0300
2024-08-20T09:38+0300
россия
китай
товарооборот
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В первом полугодии 2024 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 4,8% и составил $113 млрд, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "По данным российской статистики, в первом полугодии этого года двухсторонний товарооборот (между РФ и КНР - ред.) увеличился на 4,8% и составил $113 млрд", - сказал Чернышенко в ходе заседания Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. При этом, по его словам, темпы прироста товарооборота между двумя странами отстают от прошлогодних показателей."Здесь нам есть над чем работать", - отметил Чернышенко, добавив, что Москва и Пекин привержены принципам взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друга друга."Москва и Пекин привержены принципам взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимной поддержки по вопросам, затрагивающие национальные интересы", - подчеркнул Чернышенко.Также он сообщил, что Россия заинтересована в долгосрочном развитии и укреплении российско-китайских отношений и всеобъемлющего партнерства.
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россия, китай, товарооборот, мировая торговля
РОССИЯ, КИТАЙ, товарооборот, мировая торговля
09:21 20.08.2024 (обновлено: 09:38 20.08.2024)
 
Чернышенко оценил рост товарооборота между Россией и Китаем в 2024 году

Чернышенко: в 2024 г товарооборот между Россией и КНР увеличился на 4,8%

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В первом полугодии 2024 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 4,8% и составил $113 млрд, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"По данным российской статистики, в первом полугодии этого года двухсторонний товарооборот (между РФ и КНР - ред.) увеличился на 4,8% и составил $113 млрд", - сказал Чернышенко в ходе заседания Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
При этом, по его словам, темпы прироста товарооборота между двумя странами отстают от прошлогодних показателей.
"Здесь нам есть над чем работать", - отметил Чернышенко, добавив, что Москва и Пекин привержены принципам взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друга друга.
"Москва и Пекин привержены принципам взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимной поддержки по вопросам, затрагивающие национальные интересы", - подчеркнул Чернышенко.
Также он сообщил, что Россия заинтересована в долгосрочном развитии и укреплении российско-китайских отношений и всеобъемлющего партнерства.
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
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