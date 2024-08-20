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На российском рынке появился кроссовер нового поколения Toyota C-HR - 20.08.2024, ПРАЙМ
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На российском рынке появился кроссовер нового поколения Toyota C-HR
На российском рынке появился кроссовер нового поколения Toyota C-HR - 20.08.2024, ПРАЙМ
На российском рынке появился кроссовер нового поколения Toyota C-HR
В дилерских центрах России стартовали продажи японского кроссовера Toyota C-HR второго поколения, обладающего рядом модернизированных технологий и улучшенных... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T11:39+0300
2024-08-20T11:40+0300
toyota
японские автомобили
авторынок рф
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В дилерских центрах России стартовали продажи японского кроссовера Toyota C-HR второго поколения, обладающего рядом модернизированных технологий и улучшенных характеристик, сообщает издание "Стерлеград".Все представленные модели оснащены новейшим 12,3-дюймовым дисплеем для мультимедийного управления. Пользователям доступны широкие возможности подключения и обширный доступ к услугам бренда. В базовой комплектации также предустановлена цифровая приборная панель, премиальные версии предполагают наличие специального дисплея.Автомобили Toyota C-HR оснащены системой контроля слепых зон, а также специальными датчиками, информирующими водителя о перекрестном движении сзади. "Под капотом" новинки установлен гибридный мотор объемом 2 литра и мощностью 198 л.с., полный привод и АКП.Стоимость Toyota C-HR начинается от 5 200 000 рублей.
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toyota, японские автомобили, авторынок рф
Toyota, японские автомобили, авторынок РФ
11:39 20.08.2024 (обновлено: 11:40 20.08.2024)
 
На российском рынке появился кроссовер нового поколения Toyota C-HR

В России начались продажи Toyota C-HR второго поколения по цене от 5,2 млн рублей

© РИА Новости . Ксения Нака | Перейти в медиабанкАвтомобиль Toyota C-HR
Автомобиль Toyota C-HR - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Ксения Нака
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В дилерских центрах России стартовали продажи японского кроссовера Toyota C-HR второго поколения, обладающего рядом модернизированных технологий и улучшенных характеристик, сообщает издание "Стерлеград".
Все представленные модели оснащены новейшим 12,3-дюймовым дисплеем для мультимедийного управления. Пользователям доступны широкие возможности подключения и обширный доступ к услугам бренда. В базовой комплектации также предустановлена цифровая приборная панель, премиальные версии предполагают наличие специального дисплея.
Автомобили Toyota C-HR оснащены системой контроля слепых зон, а также специальными датчиками, информирующими водителя о перекрестном движении сзади. "Под капотом" новинки установлен гибридный мотор объемом 2 литра и мощностью 198 л.с., полный привод и АКП.
Стоимость Toyota C-HR начинается от 5 200 000 рублей.
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