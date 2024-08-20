https://1prime.ru/20240820/toyota-851002537.html

На российском рынке появился кроссовер нового поколения Toyota C-HR

На российском рынке появился кроссовер нового поколения Toyota C-HR - 20.08.2024, ПРАЙМ

На российском рынке появился кроссовер нового поколения Toyota C-HR

В дилерских центрах России стартовали продажи японского кроссовера Toyota C-HR второго поколения, обладающего рядом модернизированных технологий и улучшенных... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T11:39+0300

2024-08-20T11:39+0300

2024-08-20T11:40+0300

toyota

японские автомобили

авторынок рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/11/848270650_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_1f4d586f9b4ea0e190a0d57005b55b8a.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В дилерских центрах России стартовали продажи японского кроссовера Toyota C-HR второго поколения, обладающего рядом модернизированных технологий и улучшенных характеристик, сообщает издание "Стерлеград".Все представленные модели оснащены новейшим 12,3-дюймовым дисплеем для мультимедийного управления. Пользователям доступны широкие возможности подключения и обширный доступ к услугам бренда. В базовой комплектации также предустановлена цифровая приборная панель, премиальные версии предполагают наличие специального дисплея.Автомобили Toyota C-HR оснащены системой контроля слепых зон, а также специальными датчиками, информирующими водителя о перекрестном движении сзади. "Под капотом" новинки установлен гибридный мотор объемом 2 литра и мощностью 198 л.с., полный привод и АКП.Стоимость Toyota C-HR начинается от 5 200 000 рублей.

https://1prime.ru/20240820/brend-850999124.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

toyota, японские автомобили, авторынок рф