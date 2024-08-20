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Почему "зайцы" стали заклеивать на платных трассах номера целиком
Почему "зайцы" стали заклеивать на платных трассах номера целиком - 20.08.2024, ПРАЙМ
Почему "зайцы" стали заклеивать на платных трассах номера целиком
Заклеивать номер автомобиля в попытке остаться незамеченным системой нет смысла, рассказали в "Телематике". Слова представителей компании приводит издание... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T12:11+0300
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платные трассы
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Заклеивать номер автомобиля в попытке остаться незамеченным системой нет смысла, рассказали в "Телематике". Слова представителей компании приводит издание "Quto".В России некоторые платные трассы оборудованы системой free-flow, которая позволяет въезжать и выезжать с платного участка дороги без специальных заграждений. Водитель, не останавливаясь, должен проехать под специальной рамкой, которая считает данные об автомобиле и самостоятельно спишет оплату. Такая система упрощает систему въезда-выезда, сокращает время ожидания и снижает риск аварийных ситуаций на дороге. Однако отсутствие физических "контролеров" повышает соблазн водителей избежать платы за проезд. Единственный риск - внезапная проверка сотрудниками ДПС, однако штрафные санкции в случае езды "зайцем" пока ограничиваются 5 тысячами рублей или лишением водительских прав до трех месяцев.В компании "Телематика" рассказали: ”Свободный поток” умеет распознавать все номера любой формы и с любой толщиной шрифта, даже скрытые или скрученные". Механизм действия ИИ, однако, представители компании не раскрыли.Эксперты уверили водителей, желающих избежать оплаты, что любые ухищрения по сокрытию номеров транспортного средства не имеют смысла. "Система ежеминутно совершенствуется: она берёт многообразие признаков, раскладывает их на огромное количество облако-точек", - подчеркнул заместитель генерального директора концерна Марсель Нигметзянов.
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платные трассы, россия
Почему "зайцы" стали заклеивать на платных трассах номера целиком
Quto: водители вынуждены закрывать номер целиком, чтобы не платить на трассе
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ.
Заклеивать номер автомобиля в попытке остаться незамеченным системой нет смысла, рассказали в "Телематике". Слова представителей компании приводит издание "Quto"
.
В России некоторые платные трассы оборудованы системой free-flow, которая позволяет въезжать и выезжать с платного участка дороги без специальных заграждений. Водитель, не останавливаясь, должен проехать под специальной рамкой, которая считает данные об автомобиле и самостоятельно спишет оплату.
Такая система упрощает систему въезда-выезда, сокращает время ожидания и снижает риск аварийных ситуаций на дороге. Однако отсутствие физических "контролеров" повышает соблазн водителей избежать платы за проезд. Единственный риск - внезапная проверка сотрудниками ДПС, однако штрафные санкции в случае езды "зайцем" пока ограничиваются 5 тысячами рублей или лишением водительских прав до трех месяцев.
В компании "Телематика" рассказали: ”Свободный поток” умеет распознавать все номера любой формы и с любой толщиной шрифта, даже скрытые или скрученные". Механизм действия ИИ, однако, представители компании не раскрыли.
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Эксперты уверили водителей, желающих избежать оплаты, что любые ухищрения по сокрытию номеров транспортного средства не имеют смысла. "Система ежеминутно совершенствуется: она берёт многообразие признаков, раскладывает их на огромное количество облако-точек", - подчеркнул заместитель генерального директора концерна Марсель Нигметзянов.