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Правительство абсорбирует ликвидность на 32 миллиарда рублей, заявили в ЦБ
Правительство абсорбирует ликвидность на 32 миллиарда рублей, заявили в ЦБ - 20.08.2024, ПРАЙМ
Правительство абсорбирует ликвидность на 32 миллиарда рублей, заявили в ЦБ
Банк России ожидает, что правительство за период с 21 по 27 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 32 миллиарда рублей, следует из прогноза,... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T11:09+0300
2024-08-20T11:09+0300
2024-08-20T11:09+0300
россия
банк россии
ликвидность банков
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 21 по 27 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 32 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму увеличиваются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. За неделю до этого, с 14 по 20 августа, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 47 миллиардов рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 163 миллиарда рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 67 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 3,863 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя в объеме 4,06 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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РОССИЯ, Банк России, ликвидность банков
Правительство абсорбирует ликвидность на 32 миллиарда рублей, заявили в ЦБ
ЦБ: правительство с 21 по 27 августа абсорбирует ликвидность на 32 млрд рублей
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 21 по 27 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 32 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму увеличиваются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. За неделю до этого, с 14 по 20 августа, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 47 миллиардов рублей.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 163 миллиарда рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 67 миллиардов.
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Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 3,863 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя в объеме 4,06 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.