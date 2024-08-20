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ЦБ Турции не изменил ключевую ставку в пятый раз подряд

ЦБ Турции не изменил ключевую ставку в пятый раз подряд - 20.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ Турции не изменил ключевую ставку в пятый раз подряд

Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции на заседании во вторник не изменил ключевую ставку, в пятый раз подряд оставив ее на уровне 50%... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T14:12+0300

2024-08-20T14:12+0300

2024-08-20T14:12+0300

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АНКАРА, 20 авг – ПРАЙМ. Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции на заседании во вторник не изменил ключевую ставку, в пятый раз подряд оставив ее на уровне 50% годовых, следует из заявления регулятора. "Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турецкой Республики на своем августовском заседании оставил ставку без изменений на уровне 50,00%", - говорится в заявлении. Предпосылкой для понижения ставки станет устойчивое снижение инфляции, заявлял заместитель председателя ЦБ Турции Осман Акчай. Ведущие инвестиционные банки США ожидают, что ключевая ставка в Турции будет сохраняться на уровне 50% как минимум до ноября, но, возможно, продержится на нынешнем уровне и до конца года, написала ранее газета Dünya, ссылаясь на прогнозы Bank of America, Сiti и Morgan Stanley.

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турция, цб турции, ставка