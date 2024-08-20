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ЦБ Турции не изменил ключевую ставку в пятый раз подряд - 20.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ Турции не изменил ключевую ставку в пятый раз подряд
ЦБ Турции не изменил ключевую ставку в пятый раз подряд - 20.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ Турции не изменил ключевую ставку в пятый раз подряд
Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции на заседании во вторник не изменил ключевую ставку, в пятый раз подряд оставив ее на уровне 50%... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T14:12+0300
2024-08-20T14:12+0300
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АНКАРА, 20 авг – ПРАЙМ. Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции на заседании во вторник не изменил ключевую ставку, в пятый раз подряд оставив ее на уровне 50% годовых, следует из заявления регулятора. "Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турецкой Республики на своем августовском заседании оставил ставку без изменений на уровне 50,00%", - говорится в заявлении. Предпосылкой для понижения ставки станет устойчивое снижение инфляции, заявлял заместитель председателя ЦБ Турции Осман Акчай. Ведущие инвестиционные банки США ожидают, что ключевая ставка в Турции будет сохраняться на уровне 50% как минимум до ноября, но, возможно, продержится на нынешнем уровне и до конца года, написала ранее газета Dünya, ссылаясь на прогнозы Bank of America, Сiti и Morgan Stanley.
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турция, цб турции, ставка
ТУРЦИЯ, ЦБ Турции, ставка
14:12 20.08.2024
 
ЦБ Турции не изменил ключевую ставку в пятый раз подряд

ЦБ Турции в пятый раз подряд не изменил ключевую ставку, оставив на уровне 50%

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости
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АНКАРА, 20 авг – ПРАЙМ. Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции на заседании во вторник не изменил ключевую ставку, в пятый раз подряд оставив ее на уровне 50% годовых, следует из заявления регулятора.
"Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турецкой Республики на своем августовском заседании оставил ставку без изменений на уровне 50,00%", - говорится в заявлении.
Предпосылкой для понижения ставки станет устойчивое снижение инфляции, заявлял заместитель председателя ЦБ Турции Осман Акчай.
Ведущие инвестиционные банки США ожидают, что ключевая ставка в Турции будет сохраняться на уровне 50% как минимум до ноября, но, возможно, продержится на нынешнем уровне и до конца года, написала ранее газета Dünya, ссылаясь на прогнозы Bank of America, Сiti и Morgan Stanley.
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