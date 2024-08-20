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В ФРГ отреагировали на призыв "извиниться и замолчать" из-за "Севпотоков" - 20.08.2024, ПРАЙМ
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В ФРГ отреагировали на призыв "извиниться и замолчать" из-за "Севпотоков"
В ФРГ отреагировали на призыв "извиниться и замолчать" из-за "Севпотоков" - 20.08.2024, ПРАЙМ
В ФРГ отреагировали на призыв "извиниться и замолчать" из-за "Севпотоков"
Призыв премьер-министра Польши Дональда Туска "извиниться и замолчать" по поводу взрывов на "Северных потоках" ошеломил чиновников в Германии, сообщает The Wall | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T16:31+0300
2024-08-20T16:31+0300
политика
германия
польша
северные потоки
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Призыв премьер-министра Польши Дональда Туска "извиниться и замолчать" по поводу взрывов на "Северных потоках" ошеломил чиновников в Германии, сообщает The Wall Street Journal.Согласно изданию, немецкая сторона решила проигнорировать призыв Туска, чтобы избежать напряженности в отношениях двух государств. Анонимный немецкий министр рассказал изданию, что Германия и Пошльша должны объединить усилия по поддержке Киева.Ранее Туск в социальной сети Х написал пост на английском языке. "Всем инициаторам и покровителям "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Единственное, что вы должны сделать сегодня по этому поводу — извиниться и промолчать", — говорится в сообщении премьера.Взрывы на российских газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники утверждала, что за организацией теракта стоял украинский генерал Валерий Залужный.
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германия, польша, северные потоки
Политика, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИ
16:31 20.08.2024
 
В ФРГ отреагировали на призыв "извиниться и замолчать" из-за "Севпотоков"

WSJ: Берлин ошеломил призыв Туска извиниться и замолчать из-за "Севпотоков"

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Призыв премьер-министра Польши Дональда Туска "извиниться и замолчать" по поводу взрывов на "Северных потоках" ошеломил чиновников в Германии, сообщает The Wall Street Journal.
Согласно изданию, немецкая сторона решила проигнорировать призыв Туска, чтобы избежать напряженности в отношениях двух государств. Анонимный немецкий министр рассказал изданию, что Германия и Пошльша должны объединить усилия по поддержке Киева.
Ранее Туск в социальной сети Х написал пост на английском языке. "Всем инициаторам и покровителям "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Единственное, что вы должны сделать сегодня по этому поводу — извиниться и промолчать", — говорится в сообщении премьера.
Взрывы на российских газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники утверждала, что за организацией теракта стоял украинский генерал Валерий Залужный.
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
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