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Российскому углю нашли новые маршруты поставок

Российскому углю нашли новые маршруты поставок - 20.08.2024, ПРАЙМ

Российскому углю нашли новые маршруты поставок

Российский уголь может заменить колумбийский после указа о запрете поставок энергоносителя в Израиль, поделился мнением с РИА Новости главный стратег... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T14:51+0300

2024-08-20T14:51+0300

2024-08-20T14:51+0300

энергетика

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российский уголь может заменить колумбийский после указа о запрете поставок энергоносителя в Израиль, поделился мнением с РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. В воскресенье Колумбия запретила экспорт угля в Израиль, следует из указа президента. Ранее, в мае, Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем. А президент Густаво Петро не раз высказывался против действий Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом. "Импорт угля Израилем - это от 3,8 до 4,5 миллиона тонн в год. На Колумбию приходилось около 50% объемов поставок", - отмечает Худалов. В свою очередь, на данный момент экспорт угля в Израиль - это довольно небольшое по объемам сбыта направление для России, добавляет он. "В принципе, российский уголь может заменить колумбийский. Поставки из Колумбии в основном концентрировались на угле с низкой долей летучих компонентов и высокой, более 6000 ккал/кг калорийностью сгорания. Он является аналогом отечественной марке Т (тощий - ред.). Такой уголь у нас есть в достатке", - считает эксперт. Кроме того, транспортировка до Израиля из Тамани в Средиземное море стоит несущественно дороже поставок в Турцию, заключает Худалов. Добыча угля в России по итогам прошлого года составила порядка 438 миллионов тонн, экспорт достиг примерно 213 миллионов тонн, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. А по словам замминистра энергетики Сергея Мочальникова, в текущем году добычу и экспорт планируется сохранить на уровне 440 миллионов тонн и 210-220 миллионов тонн соответственно.

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россия, израиль, уголь