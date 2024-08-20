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В США раскрыли, как Зеленский подставил себя атакой на Курскую область - 20.08.2024, ПРАЙМ
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В США раскрыли, как Зеленский подставил себя атакой на Курскую область
В США раскрыли, как Зеленский подставил себя атакой на Курскую область - 20.08.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, как Зеленский подставил себя атакой на Курскую область
После вторжения в Курскую область украинский лидер Владимир Зеленский рискует оставить Украину без западной военной помощи, сообщает издание Responsible... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T13:21+0300
2024-08-20T13:21+0300
вооружения
россия
украина
военная помощь украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. После вторжения в Курскую область украинский лидер Владимир Зеленский рискует оставить Украину без западной военной помощи, сообщает издание Responsible Statecraft."Если Белый дом прав, утверждая, что Украина начала атаку на Курскую область без благословения Америки, этот инцидент может укрепить позиции тех в Вашингтоне, кто утверждает, что неразумно предоставлять дальнобойное оружие Зеленскому, склонному к безрассудству", — говорится в публикации.Газета также уточняет, что если бы ВСУ, атакуя Курскую область, смогли бы отвлечь на себя большую часть российских военных, то это, вероятно, могло изменить ход конфликта. Но результаты вторжения неутишительны для Украины.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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россия, украина, военная помощь украине, владимир зеленский
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине, Владимир Зеленский
13:21 20.08.2024
 
В США раскрыли, как Зеленский подставил себя атакой на Курскую область

RS: Зеленский атакой на Курскую область рискует поставками дальнобойного оружия

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. После вторжения в Курскую область украинский лидер Владимир Зеленский рискует оставить Украину без западной военной помощи, сообщает издание Responsible Statecraft.

"Если Белый дом прав, утверждая, что Украина начала атаку на Курскую область без благословения Америки, этот инцидент может укрепить позиции тех в Вашингтоне, кто утверждает, что неразумно предоставлять дальнобойное оружие Зеленскому, склонному к безрассудству", — говорится в публикации.
Газета также уточняет, что если бы ВСУ, атакуя Курскую область, смогли бы отвлечь на себя большую часть российских военных, то это, вероятно, могло изменить ход конфликта. Но результаты вторжения неутишительны для Украины.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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ВооруженияРОССИЯУКРАИНАвоенная помощь УкраинеВладимир Зеленский
 
 
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