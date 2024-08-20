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Проблеск надежды на мир: в ЕС оценили отказ Берлина от помощи Киеву - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Проблеск надежды на мир: в ЕС оценили отказ Берлина от помощи Киеву
Проблеск надежды на мир: в ЕС оценили отказ Берлина от помощи Киеву - 20.08.2024, ПРАЙМ
Проблеск надежды на мир: в ЕС оценили отказ Берлина от помощи Киеву
Германия решила сократить бюджет на следующий год и отказаться от денежной помощи Украине, что может стать проблеском надежды на завершение конфликта, заметил... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T13:39+0300
2024-08-20T14:47+0300
политика
германия
украина
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Германия решила сократить бюджет на следующий год и отказаться от денежной помощи Украине, что может стать проблеском надежды на завершение конфликта, заметил экс-министр образования Словакии Юрай Дракслер.По словам Дракслера, это решение вызвало разочарование в Киеве, поскольку Германия являлась вторым крупнейшим спонсором Украины после США.Эксперт отметил, что одной из причин отказа Германии помогать Украине является опасение эскалации напряженности и серьезного втягивания Берлина в конфликт. Вероятно, это также связано и с отказом отправлять Украине ракеты "Таурус", которыми немецкая сторона делиться не желает.Тем не менее, в текущем году Германия выделит Украине финансовую помощь в размере восьми миллиардов евро, но в следующем году сумма может быть сокращена до четырех миллиардов, а потом и прекратиться вовсе."Однако это лишь проблеск надежды. Будет очень интересно следить, как поведут себя западные политики. Наступит ли наконец мир с гарантиями нейтралитета, разоружением националистов и, с другой стороны, хотя бы какими-то уступками Украине, или продолжится этот ужасный и во многом бессмысленный конфликт?", - резюмировал он.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240819/ukraina-850977795.html
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германия, украина
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
13:39 20.08.2024 (обновлено: 14:47 20.08.2024)
 
Проблеск надежды на мир: в ЕС оценили отказ Берлина от помощи Киеву

Эксперт Дракслер назвал отказ Берлина от помощи Киеву проблеском надежды на мир

© flickr.com / tjuel%Флаг Германии
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© flickr.com / tjuel
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Германия решила сократить бюджет на следующий год и отказаться от денежной помощи Украине, что может стать проблеском надежды на завершение конфликта, заметил экс-министр образования Словакии Юрай Дракслер.
По словам Дракслера, это решение вызвало разочарование в Киеве, поскольку Германия являлась вторым крупнейшим спонсором Украины после США.
Эксперт отметил, что одной из причин отказа Германии помогать Украине является опасение эскалации напряженности и серьезного втягивания Берлина в конфликт. Вероятно, это также связано и с отказом отправлять Украине ракеты "Таурус", которыми немецкая сторона делиться не желает.
Тем не менее, в текущем году Германия выделит Украине финансовую помощь в размере восьми миллиардов евро, но в следующем году сумма может быть сокращена до четырех миллиардов, а потом и прекратиться вовсе.
"Однако это лишь проблеск надежды. Будет очень интересно следить, как поведут себя западные политики. Наступит ли наконец мир с гарантиями нейтралитета, разоружением националистов и, с другой стороны, хотя бы какими-то уступками Украине, или продолжится этот ужасный и во многом бессмысленный конфликт?", - резюмировал он.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Рейхстаг, Берлин, Германия
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