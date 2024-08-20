https://1prime.ru/20240820/ukraina-851006543.html

Проблеск надежды на мир: в ЕС оценили отказ Берлина от помощи Киеву

Проблеск надежды на мир: в ЕС оценили отказ Берлина от помощи Киеву - 20.08.2024, ПРАЙМ

Проблеск надежды на мир: в ЕС оценили отказ Берлина от помощи Киеву

Германия решила сократить бюджет на следующий год и отказаться от денежной помощи Украине, что может стать проблеском надежды на завершение конфликта, заметил... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T13:39+0300

2024-08-20T13:39+0300

2024-08-20T14:47+0300

политика

германия

украина

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Германия решила сократить бюджет на следующий год и отказаться от денежной помощи Украине, что может стать проблеском надежды на завершение конфликта, заметил экс-министр образования Словакии Юрай Дракслер.По словам Дракслера, это решение вызвало разочарование в Киеве, поскольку Германия являлась вторым крупнейшим спонсором Украины после США.Эксперт отметил, что одной из причин отказа Германии помогать Украине является опасение эскалации напряженности и серьезного втягивания Берлина в конфликт. Вероятно, это также связано и с отказом отправлять Украине ракеты "Таурус", которыми немецкая сторона делиться не желает.Тем не менее, в текущем году Германия выделит Украине финансовую помощь в размере восьми миллиардов евро, но в следующем году сумма может быть сокращена до четырех миллиардов, а потом и прекратиться вовсе."Однако это лишь проблеск надежды. Будет очень интересно следить, как поведут себя западные политики. Наступит ли наконец мир с гарантиями нейтралитета, разоружением националистов и, с другой стороны, хотя бы какими-то уступками Украине, или продолжится этот ужасный и во многом бессмысленный конфликт?", - резюмировал он.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240819/ukraina-850977795.html

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