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Захарова назвала цель запрета канонической УПЦ на Украине - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Захарова назвала цель запрета канонической УПЦ на Украине
Захарова назвала цель запрета канонической УПЦ на Украине - 20.08.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала цель запрета канонической УПЦ на Украине
Принятие законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви направлено на тотальное уничтожение истинного православия и замещение его ложной... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T13:58+0300
2024-08-20T13:58+0300
россия
украина
мария захарова
упц
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Принятие законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви направлено на тотальное уничтожение истинного православия и замещение его ложной церковью. Об этом заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в комментарии телеканалу "Звезда"."Здесь-то цель была уничтожить на корню каноническое, истинное православие, а вместо него подвести понтонно вот таким вот образом подменную, понимаемую только таким образом ложную церковь. Создать квазиправославную церковь. Ее так и надо называть - это никакая не раскольническая, не отколовшаяся, это ложная квазицерковь", - сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. В то же время Захарова высоко оценила действия украинцев всех национальностей, которые сохраняют истинное православие в государстве, в том числе ценой своих жизней.Ранее Минкультуры Украины уведомила Украинскую православную церковь о разрыве договора аренды строений Киево-Печерской лавры в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть ее 29 марта. Глава Минкультуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в монастыре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ответил, что компромиссов быть не может, и братия будет стоять до конца. Он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры в одностороннем порядке невозможен, для этого необходимо решение суда.
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россия, украина, мария захарова, упц
РОССИЯ, УКРАИНА, Мария Захарова, УПЦ
13:58 20.08.2024
 
Захарова назвала цель запрета канонической УПЦ на Украине

Захарова: запрет УПЦ на Украине направлен на полное уничтожение православия

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Работа форума
ПМЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Принятие законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви направлено на тотальное уничтожение истинного православия и замещение его ложной церковью. Об этом заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в комментарии телеканалу "Звезда".
"Здесь-то цель была уничтожить на корню каноническое, истинное православие, а вместо него подвести понтонно вот таким вот образом подменную, понимаемую только таким образом ложную церковь. Создать квазиправославную церковь. Ее так и надо называть - это никакая не раскольническая, не отколовшаяся, это ложная квазицерковь", - сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
В то же время Захарова высоко оценила действия украинцев всех национальностей, которые сохраняют истинное православие в государстве, в том числе ценой своих жизней.
Ранее Минкультуры Украины уведомила Украинскую православную церковь о разрыве договора аренды строений Киево-Печерской лавры в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть ее 29 марта. Глава Минкультуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в монастыре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ответил, что компромиссов быть не может, и братия будет стоять до конца. Он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры в одностороннем порядке невозможен, для этого необходимо решение суда.
 
РОССИЯУКРАИНАМария ЗахароваУПЦ
 
 
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