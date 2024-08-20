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Захарова назвала цель запрета канонической УПЦ на Украине

Захарова назвала цель запрета канонической УПЦ на Украине - 20.08.2024, ПРАЙМ

Захарова назвала цель запрета канонической УПЦ на Украине

Принятие законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви направлено на тотальное уничтожение истинного православия и замещение его ложной... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T13:58+0300

2024-08-20T13:58+0300

2024-08-20T13:58+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Принятие законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви направлено на тотальное уничтожение истинного православия и замещение его ложной церковью. Об этом заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в комментарии телеканалу "Звезда"."Здесь-то цель была уничтожить на корню каноническое, истинное православие, а вместо него подвести понтонно вот таким вот образом подменную, понимаемую только таким образом ложную церковь. Создать квазиправославную церковь. Ее так и надо называть - это никакая не раскольническая, не отколовшаяся, это ложная квазицерковь", - сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. В то же время Захарова высоко оценила действия украинцев всех национальностей, которые сохраняют истинное православие в государстве, в том числе ценой своих жизней.Ранее Минкультуры Украины уведомила Украинскую православную церковь о разрыве договора аренды строений Киево-Печерской лавры в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть ее 29 марта. Глава Минкультуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в монастыре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ответил, что компромиссов быть не может, и братия будет стоять до конца. Он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры в одностороннем порядке невозможен, для этого необходимо решение суда.

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россия, украина, мария захарова, упц